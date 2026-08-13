"Нужен кондиционер": украинская легкоатлетка "пожаловалась" на организацию чемпионата Европы

Украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в высоту, Ирина Геращенко вернулась к соревнованиям после рождения ребенка. На первом турнире она вышла в финал чемпионата Европы.

Геращенко успешно прошла квалификацию вместе с действующей чемпионкой Европы Ярославой Магучих. Об этом сообщило "Суспильне Спорт".

Обе спортсменки преодолели высоту 1,91 м с первой попытки. При этом Геращенко отметила, что довольна своим возвращением.

"Возвращение? Иногда мне кажется, что я и не уходила, а иногда — что только что вернулась. Это очень классное ощущение, когда дома есть дополнительная поддержка. Мне нравится прыгать, это самое главное", — прокомментировала она.

Кроме того, спортсменка рассказала о том, как проходит её восстановление. В частности, она отметила, что её программа восстановления схожа с программой другого спортсмена — Михаила Кохана, специализирующегося на метании молота.

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"Пообедаю, посплю, возможно, сделаю ещё одну разминку. Поговорим с тренером. У нас очень классная команда, поэтому восстановление пройдет максимально спокойно: в номере, отеле и столовой. Я очень люблю лето, но кондиционер мне действительно нужен", — отметила Геращенко.

Геращенко вместе с Ярославой Магучих будет бороться за медали в финале 15 августа.

В апреле 2025 года Ирина Геращенко родила дочь. Она замужем за легкоатлетом и тренером Сергеем Спильняком.

Напомним, что украинская легкоатлетка Юлия Левченко пожаловалась на то, что в Киеве слишком громко звучит сигнал воздушной тревоги при угрозе ударов России по столице.

Ранее "Фокус" сообщил, что украинская команда зарегистрировала список из 25 спортсменов, которые выступят на Чемпионате Европы-2026 по лёгкой атлетике. При этом в целом у Украины была квота на 38 спортсменов, но 13 из них решили не включать в заявку.

Напомним, что ранее Европейский радиотелевизионный союз и Европейская легкоатлетическая ассоциация разработали новые правила трансляции соревнований по легкой атлетике, чтобы избавиться от "вредных стереотипов в отношении женщин".