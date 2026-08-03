Украина не взяла на чемпионат Европы по легкой атлетике сразу 13 спортсменов: как объяснили решение

Украинская команда зарегистрировала список из 25 спортсменов, выступающих на Чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. В то же время Украина имела квоту у 38 спортсменов, одна 13 из них решили оставить вне заявки.

Соревнования пройдут 10-16 августа в Бирмингеме, Великобритания, на "Александер Стедиум". Об этом сообщает "Общественное Спорт".

По итогам отборочного этапа украинская команда получила право на 34 лицензии, однако в результате перераспределения квот количество лицензий выросло до 38.

Однако Украина решила не использовать все лицензии. Так, Юлия Левченко — двукратная чемпионка Украины и участница Олимпиады 2016 — не будет участвовать в чемпионате Европы из-за травм. Однако от других лицензий сборная отказалась сознательно.

Почему Украина решила не использовать всех спортсменов

Решение использовать только 25 из 38 лицензий объяснил главный тренер команды Александр Романюк.

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По его словам, Федерация лёгкой атлетики Украины утвердила новые критерии отбора. Они были приняты в начале 2026 года. Поэтому на соревнованиях не будут представлены 13 спортсменов:

Прыжки в высоту – Юлия Левченко;

Прыжки в длину – Владислав Мазур;

Тройной скачок — Ольга Корсун, Анна Красуцкая, Максим Ванякин;

Толкание ядра — Ольга Голодная;

Марафон — Ольга Нижник, Виктория Калюжная, Виталий Шафар;

Спортивная ходьба – Елена Собчук, Валерия Шоломицкая, Игорь Главан, Егор Шелест.

При создании новых критериев учитывался предыдущий опыт, когда часть спортсменов не доходила до финиша или выбывала в первом круге.

Теперь возможность участия всех спортсменов рассматривается отдельным порядком — Исполкомом федерации и главным тренерским советом. При этом учитывают как текущие результаты в нынешнем сезоне, так и выступления на предыдущих международных стартах.

"По каждому отбиравшемуся по отбору спортсмену была заслушана аргументация в ту или иную сторону. Конечно, эти решения не принимаются легко, потому что мы понимаем, что это и представительство команды, но также это влияет на общее выступление сборной и на его успешность", — заявил Романюк.

Большинство тех, кого не взяли на соревнование, не выполнили эти критерии отбора, в частности, по поводу выступления на чемпионате Украины.

Однако отсутствие бегунов на марафонскую дистанцию имеют другую причину отсутствия:

"Виктория Калюжная находится сейчас в декретном отпуске, и ее невыступление в этом сезоне связано только с этим. А что касается Ольги Нижник, то это было решение, проговоренное еще несколько месяцев назад. Мы все понимаем специфику: что такое марафон, что такое подготовка к нему. И Оля очень здорово начала очень полный результат в этом году, про Оля очень здорово начала сезон в этом году, про Оля очень здорово начала сезон в этом году, (1:11:28 часов, если не ошибаюсь), в марте. И после того стартовал еще марафон, который немного выбил ее из колеи", — объяснил тренер сборной Украины из группы выносливости Евгений Гуцол.

Украинские спортсмены могли поехать на соревнование за свой счет

Тренер сборной Украины объяснил, что те, кто не был утвержден, как участник Чемпионата Европы за государственное финансирование, получили предложение принять участие за свой счет. Если бы спортсмены попадали в финальную восьмерку, то им будут компенсированы расходы.

Такой возможностью воспользовались два представителя состава — прыгуны с шестом Марина Килипко и Владислав Малыхин.

"Такая практика, я знаю, есть и в других странах. Учитывая то, что у нас сейчас война и сложное финансовое положение, мы так же ограничили и на юниорский чемпионат мира, установили внутренние критерии Федерации легкой атлетики. Были нормативы всемирные — мы еще их подняли. Так же и здесь", — отметил Роман.

Окончательный состав Украины на Евро-2026 по легкой атлетике:

400 м, мужчины: Александр Погорелко;

110 м с барьерами, мужчины: Дмитрий Багинский, Олег Кукота;

400 м с барьерами, женщины: Виктория Ткачук, Алина Кишкина;

Прыжки в высоту, женщины: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко;

Прыжки в высоту, мужчины: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитрий Никитин;

Прыжки с шестом, женщины: Марина Килипко;

Прыжки с шестом, мужчины: Александр Онуфриев, Владислав Малыхин;

Прыжки в длину, женщины: Ирина Будзинская;

Метание молота, женщины: Ирина Климец;

Метание молота, мужчины: Михаил Кохан;

Метание копья, мужчины: Артур Фельфнер;

Спортивная ходьба, полумарафон, женщины: Людмила Оляновская, Мария Сахарук;

Спортивная ходьба, марафон, женщины: Анна Шевчук;

Спортивная ходьба, полмарафона: Николай Рущак, Роман Горбачев;

Спортивная ходьба, марафон: Сергей Светличный, Марьян Закальницкий, Иван Банзерук.

Напомним, что ранее Европейский радиотелевизионный союз и Европейская легкоатлетическая ассоциация разработали новые правила трансляции соревнований по легкой атлетике, чтобы избавиться от "вредных стереотипов в отношении женщин".

Отметим, что Фокус писал легкую атлетику и достижения украинских спортсменов. В частности, в июле 2026 года стало известно о рекордном прыжке Олега Дорощука, который стал победителем этапа Бриллиантовой лиги.