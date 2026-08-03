Україна не взяла на чемпіонат Європи з легкої атлетики одразу 13 спортсменів: як пояснили рішення

Українська команда зареєструвала список з 25 спортсменів, які виступлять на Чемпіонаті Європи-2026 з легкої атлетики. Водночас загалом Україна мала квоту у 38 спортсменів, одна 13 з них вирішили залишити поза заявкою.

Змагання пройдуть 10-16 серпня в Бірмінгемі, Велика Британія, на "Александер Стедіум". Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

За підсумками відбіркового етапу українська команда здобула право на 34 ліцензії, однак внаслідок перерозподілу квот кількість ліцензій зросла до 38.

Однак Україна вирішила не використовувати усі ліцензії. Так, Юлія Левченко — дворазова чемпіонка України та учасниця Олімпіади 2016 — не братиме участь у чемпіонаті Європи через травми. Однак від інших ліцензій збірна відмовилася свідомо.

Чому Україна вирішила не використовувати усіх спортсменів

Рішення використати лише 25 з 38 ліцензій пояснив головний тренер команди Олександр Романюк.

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За його словами, Федерація легкої атлетики України затвердила нові критерії відбору. Вони були ухвалені на початку 2026 року. Через це на змаганнях не буде представлено 13 спортсменів:

Стрибки у висоту — Юлія Левченко;

Стрибки у довжину — Владислав Мазур;

Потрійний стрибок — Ольга Корсун, Анна Красуцька, Максим Ванякін;

Штовхання ядра — Ольга Голодна;

Марафон — Ольга Нижник, Вікторія Калюжна, Віталій Шафар;

Спортивна ходьба — Олена Собчук, Валерія Шоломіцька, Ігор Главан, Єгор Шелест.

При створенні нових критеріїв враховували попередній досвід, коли частина спортсменів не доходила до фінішу чи вибувала в першому колі.

Тож тепер можливість участі всіх спортсменів розглядається окремим порядком — Виконкомом федерації та головною тренерською радою. При цьому враховують як поточні результати у цьому сезоні, так і виступи на попередніх міжнародних стартах.

"По кожному спортсмену, хто відбирався по добору, було заслухано аргументацію у той чи інший бік. Звичайно, ці рішення не приймаються легко, бо ми розуміємо, що це і представництво команди, але також це впливає на загальний виступ збірної і на його успішність", — заявив Романюк.

Більшість тих, кого не взяли на змагання, не виконали ці критерії відбору, зокрема, щодо виступу на чемпіонаті України.

Натомість відсутність бігунів на марафонську дистанцію мають іншу причину відсутності:

"Вікторія Калюжна перебуває зараз у декретній відпустці, і її невиступ в цьому сезоні пов'язаний тільки з цим. А стосовно Ольги Нижник, то це було рішення, проговорене ще декілька місяців тому. Ми всі розуміємо специфіку: що таке марафон, що таке підготовка до нього. І Оля дуже здорово розпочала сезон в цьому році, пробігла півмарафон по дуже високому результату (1:11:28 годин, якщо не помиляюся), у березні. І після того стартанула ще марафон, який трошки вибив її з колії", — пояснив тренер збірної України з групи витривалості Євген Гуцол.

Українські спортсмени могли поїхати на змагання за власний кошт

Тренер збірної України пояснив, що ті, хто не був затверджений, як учасник Чемпіонату Європи за державне фінансування, отримали пропозицію взяти участь за власний кошт. Якщо б спортсмени потрапляли до фінальної вісімки, то їм будуть компенсовані витрати.

Такою можливістю скористалися два представники складу — стрибуни з жердиною Марина Килипко та Владислав Малихін.

"Така практика, я знаю, є і в інших країнах. Враховуючи те, що у нас зараз війна і складне фінансове становище, то ми так само обмежили і на юніорський чемпіонат світу, встановили внутрішні критерії Федерації легкої атлетики. Були нормативи всесвітні — ми ще їх підняли. Так само і тут", — зазначив Романюк.

Остаточний склад України на Євро-2026 з легкої атлетики:

400 м, чоловіки: Олександр Погорілко;

110 м з бар'єрами, чоловіки: Дмитро Багінський, Олег Кукота;

400 м з бар'єрами, жінки: Вікторія Ткачук, Аліна Кишкіна;

Стрибки у висоту, жінки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко;

Стрибки у висоту, чоловіки: Олег Дорощук, Роман Петрук, Дмитро Нікітін;

Стрибки з жердиною, жінки: Марина Килипко;

Стрибки з жердиною, чоловіки: Олександр Онуфрієв, Владислав Малихін;

Стрибки у довжину, жінки: Ірина Будзинська;

Метання молота, жінки: Ірина Климець;

Метання молота, чоловіки: Михайло Кохан;

Метання списа, чоловіки: Артур Фельфнер;

Спортивна ходьба, півмарафон, жінки: Людмила Оляновська, Марія Сахарук;

Спортивна ходьба, марафон, жінки: Ганна Шевчук;

Спортивна ходьба, півмарафон: Микола Рущак, Роман Горбачов;

Спортивна ходьба, марафон: Сергій Світличний, Мар'ян Закальницький, Іван Банзерук.

Нагадаємо, що раніше Європейський радіотелевізійний союз та Європейська легкоатлетична асоціація розробили нові правила трансляції змагань з легкої атлетики, щоб позбутись "шкідливих стереотипів щодо жінок".

Зазначимо, Фокус писав легку атлетику та досягнення українських спортсменів. Зокрема, у липні 2026 року стало відомо про рекордний стрибок Олега Дорощука, який став переможцем етапу Діамантової ліги.