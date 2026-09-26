Світоліна перемогла: Україна вперше вийшла у фінал тенісного Кубка Біллі Джин Кінг (відео)

Право представляти нашу збірну у фіналі престижного міжнародного жіночого тенісного турніру завоювала Еліна Світоліна, яка перемогла італійку у півфіналі.

Українська тенісистка Еліна Світоліна у другому матчі півфіналу Кубка Біллі Джин Кінг перемогла італійську тенісистку Жасмін Паоліні з рахунком 2:0 (6:2, 6:2). Таким чином збірна України вперше в історії вийшла до фіналу престижного міжнародного командного турніру. У фіналі наша збірна зіграє з тенісистками з Чехії у неділю, 27 вересня, повідомляє "Суспільне.Спорт".

Еліна Світоліна обіграла у двох сетах Жасмін Паоліні, і таким чином збірна України перемогла збірну Італії у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг. Вперше наша збірна вийде у фінал міжнародного жіночого тенісного турніру.

Жасмін Паоліні перед матчем посідала 20-те місце в рейтингу Міжнародної федерації тенісу. Світоліна та італійська тенісистка зустрілися вже вчетверте. Дві попередні зустрічі також закінчилися перемогою українки, а один поєдинок Світоліна програла.

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Матч складався з двох сетів, і в підсумку Світоліна перемогла з рахунком 2:0 (6:2, 6:2). У першому матчі півфіналу українка Ангеліна Калініна обіграла італійку Тайру Катерину Грант у двох сетах.

Тепер у фіналі жіноча збірна України з тенісу зіграє зі збірною Чехії, яка у півфіналі перемогла збірну Іспанії. Фінал розпочнеться у неділю, 27 вересня, о 12:00 за київським часом. Збірна Чехії вже 11 разів вигравала Кубок Біллі Джин Кінг.

Кубок Біллі Джин Кінг — це найбільший міжнародний турнір у жіночому тенісі. Його організатором є Міжнародна федерація тенісу. У 1963—2020 роках турнір називався Кубок Федерації, а у вересні 2020 року його перейменували на честь американської тенісистки Біллі Джин Кінг. Аналогічне змагання для чоловіків називається Кубок Девіса.

Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг 2026 розпочалася 22 вересня і проходить у місті Шеньчжень, Китай.

Нагадуємо, що в серпні Еліна Світоліна перемогла "нейтральну" спортсменку Катерину Александрову та вийшла до півфіналу престижного турніру серії WTA 1000 у Торонто.

Також нагадуємо, що футбольний матч між збірними України та Угорщини в рамках Ліги націй завершився масовою бійкою. Матч відбувся 25 вересня в Будапешті.