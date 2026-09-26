Свитолина победила: Украина впервые вышла в финал теннисного Кубка Билли Джин Кинг (видео)

Право выступать нашей сборной в финале престижного международного женского теннисного турнира завоевала Элина Свитолина, которая победила итальянку в полуфинале.

Украинская теннисистка Элина Свитолина во втором матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг одолела итальянскую теннисистку Жасмин Паолини со счетом 2-0 (6-2, 6-2). Таким образом сборная Украины впервые в истории попала в финал престижного международного командного соревнования. В финале наша сборная сыграет с теннисистками из Чехии в воскресенье, 27 сентября, сообщает "Суспільне.Спорт".

Элина Свитолина обыграла в двух сетах Жасмин Паолини и таким образом сборная Украины победила сборную Италии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Впервые наша сборная окажется в финале международного женского теннисного турнира.

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Жасмин Паолини перед матчем занимала 20 место в рейтинге Международной федерации тенниса. Свитолина и итальянская теннисистка встретились уже четвертый раз. Две прошлые встречи также закончились победой украинки, и один поединок Свитолина проиграла.

Матч состоял из двух сетов и в конечном итоге Свитолина победила со счетом 2-0 (6-2, 6-2). В первом матче полуфинала украинка Ангелина Калинина обыграла итальянку Тайру Катерину Грант в двух сетах.

Теперь в финале женская сборная Украины по теннису сыграет со сборной Чехии, которая в полуфинале одолела сборную Испании. Финал начнется в воскресенье, 27 сентября, в 12.00 по киевскому времени. Сборная Чехия уже 11 раз выигрывала Кубок Билли Джин Кинг.

Кубок Билли Джин Кинг – это крупнейший международный турнир в женском теннисе. Организатором является Международная федерация тенниса. В 1963—2020 годах турнир назывался Кубок Федерации, а в сентябре 2020 года был переименован в честь американской теннисистки Билли Джин Кинг. Аналогичное соревнование для мужчин называется Кубок Дэвиса.

Финальная часть Кубка Билли Джин Кинг 2026 началась 22 сентября и проходит в городе Шэньчжэнь, Китай.

Напоминаем, что в августе Элина Свитолина обыграла "нейтральную" спортсменку Екатерину Александрову и вышла в полуфинал престижного турнира серии WTA 1000 в Торонто.

Также напоминаем, что матч между сборными Украины и Венгрии по футболу в рамках Лиги наций завершился массовой дракой. Матч состоялся 25 сентября в Будапеште.