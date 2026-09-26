Четыре желтые карточки: матч между сборными Украины и Венгрии завершился массовой дракой (видео)

Футбольный матч между сборными Украины и Венгрии в рамках Лиги наций завершился конфликтом. К драке между футболистами присоединились и представители тренерских штабов.

В конце второго тайма матча первого тура Лиги наций УЕФА между Украиной и Венгрией, который состоялся 25 сентября на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште, между футболистами разгорелся конфликт. Об этом сообщает "Суспильне".

В добавленное арбитром время правый вингер житомирского "Полесья" Александр Назаренко получил вторую желтую карточку, грубо сыграв против футболиста сборной Венгрии. И когда игрок должен был покинуть поле, между венгерским полузащитником Домиником Собослаем и его коллегой Виктором Цыганковым возникла перепалка.

Украинец попытался подойти к венгру, но его оттолкнул защитник Милош Керкез. Цыганкову на помощь подбежал Николай Матвиенко, и на поле началась массовая потасовка.

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Во время стычки один из помощников главного тренера венгров толкнул футболиста Валерия Бондаря, а представителя тренерского штаба венгров от Бондаря оттаскивал главный тренер сборной Украины Андреа Мальдер.

По итогам матча за неспортивное поведение сразу четыре футболиста — Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Доминик Собослай и Милош Керкез — получили желтые карточки.

Реакция тренера на драку

Главный тренер сборной Украины, 55-летний итальянец Андреа Мальдера, комментируя инцидент, отметил, что вмешательство тренерского штаба в стычки между игроками, которые, по его мнению, являются элементами игры, он считает недопустимым.

"Я заметил, что кто-то из тренерского штаба команды соперников задел руками моего игрока. Мне не нравится, когда кто-то из штаба вмешивается в это, соответственно. Это вещи, которые происходят на футбольном поле, это спорт. Но это игровые моменты, ничего страшного, такое случается", — отметил Андреа Мальдера.

Украина обыграла сборную Венгрии со счётом 1:0. Единственный гол на 42-й минуте забил нападающий "Андерлехта" Даниил Сикан. Ответный матч состоится 5 октября.

Напомним, нападающий сборной Израиля Саид Абу Фархи забил гол в ворота Австрии в матче Лиги наций, но празднование обошлось игроку в красную карточку.

Также Фокус писал, что Румынская федерация футбола первой в мире одобрила использование "черной карточки" в футбольных матчах.