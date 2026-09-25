Эмоциональное празднование гола закончилось скандалом на матче Лиги наций: что произошло

Нападающий сборной Израиля Саид Абу Фархи забил гол в ворота Австрии, но празднование с угловым флажком обернулось для нападающего второй желтой и красной карточкой.

Нападающий сборной Израиля Сайед Абу-Фархи получил красную карточку во время матча Лиги наций против Австрии. Футболист использовал угловой флажок в жесте, который арбитр расценил как имитацию выстрела. Об этом сообщает издание The Guardian.

Матч на стадионе "Raiffeisen Arena" начался в пользу Австрии. На 43-й минуте Романо Шмид реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

И вот в разгар поединка, на 55-й минуте матча, нападающий израильской команды Абу-Фархи отличился точным ударом головой и сравнял счёт — 1:1.

После гола 20-летний футболист побежал к угловому флажку, вытащил его из земли и использовал во время празднования. Он приставил древко к плечу и сделал движение, которое арбитр матча расценил как имитацию стрельбы из огнестрельного оружия.

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И хотя австрийский ORF отмечает, что жест Абу Фархи скорее имитировал удар кием в бильярде, тем не менее быстрое движение флажком вверх арбитр Георгий Кабаков расценил как имитацию выстрела.

Поскольку у израильского футболиста уже было предупреждение, арбитр без колебаний показал ему вторую желтую карточку, которая автоматически превратилась в красную и привела к удалению с поля. Таким образом, Израиль остался в меньшинстве более чем на полчаса, в результате чего потерял атакующий потенциал и был вынужден полностью перестроить игру в обороне.

Австрийцы мгновенно воспользовались численным преимуществом, перехватили инициативу и усилили давление на ворота соперника. Преимущество в одного игрока позволило сборной Австрии полностью контролировать темп игры во втором тайме, что в итоге привело к трем забитым голам. Так, на 90-й минуте Филипп Мвене забил второй гол хозяев после передачи Пола Ваннера. Уже в добавленное время Саша Калайджич установил окончательный счёт — 3:1.

Таким образом, матч Лиги наций завершился убедительной победой Австрии со счётом 3:1, а эмоциональная выходка израильского нападающего стоила его команде важных очков в турнирной таблице.

Следующий матч Израиль сыграет уже 27 сентября, когда в номинально домашнем матче в венгерском Дебрецене примет сборную Ирландии.

Споры вокруг жеста: стрельба или бильярдный кий

В протоколе матча удаление Абу Фархи указано на 56-й минуте за неспортивное поведение. Уже известно, что из-за удаления Абу Фархи пропустит и следующий матч сборной Израиля.

Кстати, после матча в спортивном сообществе разгорелись споры о подлинном значении жеста нападающего. Основной резонанс был вызван неоднозначностью действий футболиста у углового флажка.

Судья матча расценил его движение как имитацию выстрела из огнестрельного оружия — жест, который в современном футболе строго наказывается желтой карточкой в целях недопущения пропаганды насилия и провокаций на поле.

В то же время австрийские спортивные обозреватели и аналитики выдвинули другую версию. По их мнению, Абу-Фархи мог имитировать удар кием по шару в бильярде, а угловой флажок служил лишь спортивным инвентарем для этой имитации.

"Австрийские СМИ отмечают, что Абу-Фархи, возможно, изображал удар кием в бильярде, однако судья расценил этот жест именно как имитацию выстрела", — отмечают обозреватели спортивных изданий.

Вот только арбитр, похоже, решил не углубляться в тонкости интерпретации и расценил этот эпизод по самому строгому протоколу.

Напомним, что Румынская федерация футбола впервые ввела "чёрную карточку" для юношеских матчей U7–U16, которую будут показывать в случае длительного агрессивного поведения родителей или зрителей. Если после предупреждения и 10-минутной паузы нарушения не прекратятся, арбитр покажет чёрную карточку и окончательно остановит матч.

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