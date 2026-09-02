Новый этап карьеры: Мудрик официально сменил клуб и вернулся к бывшему тренеру (фото)

25-летний футболист сборной Украины Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма". Теперь украинец будет выступать за лондонский футбольный клуб в сезоне 2026/27 на правах аренды.

Лондонский "Тоттенхэм" также получил возможность выкупить украинского футболиста за 88 миллионов евро. Об этом 1 сентября сообщили на официальном сайте клуба.

"Мы рады приветствовать Михаила в клубе. Мы верим, что у него есть все качества, чтобы внести реальный вклад в нашу команду, и с нетерпением ждем его развития в нашей среде. Амбиции и решимость Михаила принять этот вызов произвели на меня большое впечатление. У него сильное стремление к успеху и совершенствованию, и это хорошо вписывается в культуру, которую мы создаем", — заявил спортивный директор Йохан Ланге.

Сам Мудрик, комментируя новое место, сказал, что испытывает "невероятные ощущения" и с нетерпением ждёт начала тренировок. Он также отметил новую команду, подчеркнув, что у "Тоттенхэма" сильный состав с хорошими игроками.

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Мудрик официально будет выступать за "Тоттенхэм" в сезоне 2026/27 на правах аренды Фото: Tottenham Hotspur

Мудрик вновь присоединится к Де Дзерби

Стоит отметить, что для Мудрика этот переход означает возвращение к сотрудничеству с Роберто Де Дзерби. Ранее он возглавлял донецкий "Шахтер" в сезоне 2021/22, когда Михаил был одним из ключевых игроков команды.

"Поскольку я уже работал с Михаилом в начале его карьеры, я точно знаю, что он может привнести в нашу команду. У него есть все качества, чтобы изменить ход игры благодаря своей скорости и мастерству в ситуациях "один на один", и он обладает потрясающим нападающим талантом", — подчеркнул Де Дзерби, комментируя переход игрока в "Тоттенхэм".

В то же время он заявил, что ожидает от Мудрика большого вклада в работе в новом клубе. Однако заверил, что тот получит полную поддержку.

Напомним, накануне инсайдер Николо Скира сообщил, что Мудрик перейдет из лондонского клуба "Челси" в "Тоттенхэм".

Ранее издание BBC сообщало, что "Челси" не хочет отпускать Мудрика на правах полноценного трансфера.