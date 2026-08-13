Мудрик может сменить клуб: "Челси" не хочет продавать игрока

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик может сменить клуб уже этим летом. При этом на данный момент более вероятен вариант с арендой.

Сам Мудрик хотел бы остаться в Англии. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Интерес к украинцу проявляют ряд клубов Английской премьер-лиги, а также из других ведущих чемпионатов. Одним из наиболее вероятных вариантов является клуб-партнер лондонского "Челси" — французский "Страсбург".

В то же время сам Мудрик хотел бы и в дальнейшем играть в Англии. По данным Coventry Live, одним из ключевых вариантов в Англии может стать новичок Английской премьер-лиги "Ковентри". Команду возглавляет легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард, который успел пересечься с украинцем в лондонском клубе.

При этом "Челси" не хочет отпускать Мудрика на правах полноценного трансфера, сообщает BBC. Клуб рассматривает аренду как возможность для украинца набрать оптимальную форму.

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Сам украинец дал согласие на такое развитие своей карьеры и хочет продолжить бороться за место в основном составе после окончания аренды.

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

5 августа Мудрик вернулся в футбол. Когда Михаил вышел на поле, болельщики встретили его овациями. Он заменил сенегальца Николаса Джексона. Отмечается, что даже запасные игроки "Челси" приветствовали возвращение Мудрика аплодисментами.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

"Фокус" также рассказывал о том, как проходило возвращение Мудрика в команду и как прошли его первые дни в коллективе.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.