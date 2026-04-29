Допинг-скандал с Мудриком: на какой срок Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинца

ФА дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Об этом сообщил авторитетный журналист Бен Джейкобс. По состоянию на данный момент дело украинского вингера лондонского "Челси" оспаривается в спортивном арбитражном суде (CAS) после апелляции, поданной им против ФА 25 февраля 2026 года.

Стороны обмениваются письменными материалами. Дата слушания будет определена позже.

Михаил Мудрик отстранен от футбола с 17 декабря 2024 года.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не принесет успеха, то вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028-го. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

Напомним, после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик комментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не употреблял запрещенного", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.