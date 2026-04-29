Допінг-скандал з Мудриком: на який термін Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала українця

ФА дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Про це повідомив авторитетний журналіст Бен Джейкобс. Станом на даний момент справа українського вінгера лондонського "Челсі" оскаржується в спортивному арбітражному суді (CAS) після апеляції, поданої ним проти ФА 25 лютого 2026 року.

Сторони обмінюються письмовими матеріалами. Дату слухання буде визначено згодом.

Михайло Мудрик відсторонений від футболу з 17 грудня 2024 року.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.