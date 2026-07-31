Мудрик возвращается к футболу: его дисквалификация была отменена

Украинский футболист Михаил Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально упразднила обвинения в допинге.

Мудрик присоединится к предсезонной подготовке "Челси" в Гонконге. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Дисциплинарное производство по Мудрику было урегулировано с согласия Всемирного антидопингового агентства (WADA) 30 июля 2026 года. Мудрик признал нарушение антидопинговых правил (ADRVs).

В то же время, за время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, были внесены изменения в антидопинговые правила. Изменения означают, что если бы образец Мудрика был собран сегодня, концентрация мельдония не была бы уведомлена, и никаких нарушений правил не возникло бы.

"Челси" заявляет, что теперь сосредоточены на реинтеграции Мудрика.

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"Мы знаем, насколько эта возможность возвращения важна для него. Наше внимание теперь направлено на поддержку реинтеграции Миши в команду и помощь ему возобновить карьеру. Все в Клубе теперь с нетерпением ждут возможности помочь Мише вернуться к полной физической форме, обратно в команду и на поле", — заявили в клубе.

Сам Мудрик не реагировал на отмену его дисквалификации.

Напомним, несколько дней назад Мудрик проиграл судебный процесс против кипрской компании. В рамках этого дела компания JJDS Management Limited, принадлежащая 30% коммерческих прав Мудрика, требует от него шесть миллионов евро.

Дисквалификация Мудрика – что известно

В 2024 году Мудрика отстранили из-за нарушения антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить из-за CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не принесет успеха, то онгер сможет вернуться в футбол только в конце 2028-го. В январе 2029 Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная Ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе.

Мудрик комментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не использовал запретного", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее Фокус рассказывал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, до 2022 года работавший в России в московском "Динамо", выступил с критикой футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".