"Есть вопросы к интеллекту Мудрика": экс-звезда сборной Украины раскритиковал футболиста

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который до 2022 года работал в России в московском "Динамо", выступил с критикой футболиста Михаила Мудрика.

В частности, Воронин отметил, что имеет вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси". Об этом Воронин сказал изданию "Динамо Киев от Шурика".

"По Мудрику было много шума: цена, как он уехал во время войны и тому подобное. Время успокоило ситуацию, конкретно указав его место в Челси. У него есть скорость и техника, в футболе это важные качества, но только этого недостаточно. Глядя со стороны, у меня вопросы по интеллекту и ментальности Михаила. Лично я вижу Мудрика немного в другой роли на футбольном поле и на другой позиции. Мне кажется, что там он смог бы больше раскрыться и реализовать себя", — рассказал Воронин.

В то же время он не уточнил, на какой именно позиции он видит Мудрика.

Воронин о допинговом деле Мудрика

Отдельно бывший форвард сборной Украины отметил, что для него очень странным выглядит допинговое дело Мудрика.

"Если это не он сам, то как Мудрик может не знать где это произошло и кто за этим стоит? Молчание для него — не выход. Ему важно понять, что сейчас идут лучшие годы его карьеры, и их никто не вернет", — сказал Воронин.

Андрей Воронин выступал за московское "Динамо" в 2010-2014 годах и был ассистентом тренера в 2020-2022 годах. Покинул российский клуб он 24 февраля 2022 года, когда разорвал контракт и переехал в Германию.

В своей футбольной карьере он также играл в немецких клубах, а также за английский "Ливерпуль". Провел 74 матча за сборную Украины, забив 8 голов.

Михаил Мудрик отстранен от футбола с 17 декабря 2024 года.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не принесет успеха, то вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028-го. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная Ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик комментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не употреблял запрещенного", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.