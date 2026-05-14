"Маю питання до інтелекта Мудрика": ексзірка збірної України розкритикував футболіста

Колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика.

Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі". Про це Воронін сказав виданню "Динамо Київ від Шуріка".

"Щодо Мудрика було багато галасу: ціна, як він виїхав під час війни тощо. Час заспокоїв ситуацію, конкретно вказавши його місце в Челсі. У нього є швидкість і техніка, у футболі це важливі якості, але тільки цього недостатньо. Дивлячись збоку, у мене питання щодо інтелекту та ментальності Михайла. Особисто я бачу Мудрика трохи в іншій ролі на футбольному полі та на іншій позиції. Мені здається, що там він зміг би більше розкритися і реалізувати себе", — розповів Воронін.

Водночас він не уточнив, на якій саме позиції він бачить Мудрика.

Воронін про допінгову справу Мудрика

Окремо колишній форвард збірної України зазначив, що для нього дуже дивним виглядає допінгова справа Мудрика.

"Якщо це не він сам, то як Мудрик може не знати де це сталося і хто за цим стоїть? Мовчання для нього – не вихід. Йому важливо зрозуміти, що зараз ідуть найкращі роки його кар'єри, і їх ніхто не поверне", — сказав Воронін.

Андрій Воронін виступав за московське "Динамо" в 2010–2014 роках та був асистентом тренера у 2020–2022 роках. Покинув російський клуб він 24 лютого 2022 року, коли розірвав контракт і переїхав до Німеччини.

У своїй футбольній кар'єрі він також грав у німецьких клубах, а також за англійський "Ліверпуль". Провів 74 матчі за збірну України, забивши 8 голів.

Михайло Мудрик відсторонений від футболу з 17 грудня 2024 року.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.