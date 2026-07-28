Мудрик проиграл суд: его активы были заморожены, а лимит расходов — ограничен

Украинский футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию, проиграл судебный процесс против кипрской компании.

В рамках этого дела компания JJDS Management Limited, которой принадлежит 30 % коммерческих прав Мудрика, требует от него шесть миллионов евро. Соответствующее решение вынес Высокий суд Лондона, сообщает derbyderbyderby.it.

Компания требует от Мудрика 6 миллионов евро за нарушение условий договора, заключенного в 2023 году. Причиной судебного спора является то, что, по словам компании, Мудрик не уплатил процент от своих рекламных и коммерческих доходов.

Контракт предусматривал передачу 30 % коммерческих прав Мудрика в пользу компании. Он был заключён в тот же момент, когда сам Михаил покинул донецкий "Шахтёр", перейдя в лондонский "Челси".

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В то же время, согласно решению суда, активы Мудрика на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов, находящиеся на счетах лондонских банков, будут заморожены.

Кроме того, Мудрику установили ограничение на расходы — он может тратить не более 5 тысяч фунтов в неделю до тех пор, пока не завершится расследование дела.

При этом основатель компании JJDS Management Limited Фемис Сегиров заявил, что компании неважно, займет ли выплата компенсации больше времени — они всё равно намерены её получить.

Напомним, что ранее Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает дисквалификацию, заинтриговал футбольных болельщиков своим постом. В нём он показал, как готовится к своему возвращению.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не увенчается успехом, то вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028 года. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, что после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик прокомментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не принимал запрещенных веществ", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее "Фокус" сообщал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который до 2022 года играл в России за московское "Динамо", раскритиковал футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".