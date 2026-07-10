Намекнул на возвращение: Мудрик заинтриговал фанатов новым постом

Украинский нападающий Михаил Мудрик, который в настоящее время отбывает дисквалификацию, заинтриговал футбольных болельщиков своим постом. В нём он показал, как готовится к своему возвращению.

Последний раз Мудрик выходил на поле еще в ноябре 2024 года. Новый пост он опубликовал в сторис в Instagram.

🔵 Mykhailo Mudryk via IG:



Focus on the mission. 🎭#CFC pic.twitter.com/gpoaWvp0yP — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 10, 2026

К видео с тренировкой Михаил добавил подпись: "Сосредоточен на своей миссии".

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не увенчается успехом, то Вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028 года. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Відео дня

Напомним, что после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик прокомментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не принимал запрещенные вещества", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее "Фокус" сообщал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который до 2022 года играл в России за московское "Динамо", раскритиковал футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".