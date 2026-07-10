Натякнув на повернення: Мудрик заінтригував фанатів новим дописом

Український нападник Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.

Востаннє Мудрик виходив на поле ще в листопаді 2024 року. Новий допис він опублікував у сторіз в Instagram.

🔵 Mykhailo Mudryk via IG:



Focus on the mission. 🎭#CFC pic.twitter.com/gpoaWvp0yP — Chelsea Dodgers (@TheBlueDodger) July 10, 2026

До відео з тренувальним процесом Михайло додав підпис: "Зосереджений на своїй місії".

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Відео дня

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".