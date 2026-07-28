Мудрик програв суд: йому заморозили активи та обмежили ліміт витрат

Український футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик, який зараз відбуває чотирирічну дискваліфікацію, програв судовий процес проти кіпрської компанії.

У межах цієї справи компанія JJDS Management Limited, який належить 30% комерційних прав Мудрика, вимагає від нього шість мільйонів євро. Відповідне рішення виніс Високий суд Лондона, повідомляє derbyderbyderby.it.

Компанія вимагає в Мудрика 6 мільйонів євро за порушення умов договору, який було укладено в 2023 році. Причиною судового спору є те, що, за словами компанії, Мудрик не сплатив відсоток від своїх рекламних та комерційних доходів.

Контракт передбачав надання 30% комерційних прав Мудрика на користь компанії. Його уклали тоді ж, коли сам Михайло залишив донецький "Шахтар", перейшовши до лондонського "Челсі".

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Водночас, відповідно до рішення суду, активи Мудрика на суму 2,5 мільйона фунтів стерлінгів, які знаходяться на рахунках лондонських банків, будуть заморожені.

Крім того, Мудрик отримав обмеження на ліміт витрат — він може витрачати не більше 5 тисяч фунтів на тиждень, аж допоки не завершиться розслідування справи.

При цьому засновник компанії JJDS Management Limited Феміс Сегіров заявив, що компанію не хвилює, якщо виплата компенсації займе більше часу, вони все одно налаштовані отримати її.

Нагадаємо, що раніше Михайло Мудрик, який наразі відбуває дискваліфікацію, заінтригував вболівальників футболу своїм дописом. У ньому він показав, як готується до свого повернення.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".