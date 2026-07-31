Мудрик повертається до футболу: його дискваліфікацію було скасовано

Український футболіст Михайло Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу.

Мудрик доєднається до передсезонної підготовки "Челсі" у Гонконзі. Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Дисциплінарне провадження щодо Мудрика було врегульовано за згодою Світового антидопінгового агентства (WADA) 30 липня 2026 року. Мудрик визнав порушення антидопінгових правил (ADRVs).

Водночас за час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила. Зміни означають, що якби зразок Мудрика було зібрано сьогодні, концентрацію мельдонію не було б повідомлено, і жодних порушень правил не виникло б.

"Челсі" заявляє, що тепер зосереджені на реінтеграції Мудрика.

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"Ми знаємо, наскільки ця можливість повернення важлива для нього. Наша увага тепер спрямована на підтримку реінтеграції Міші в команду та допомогу йому відновити кар’єру. Усі в Клубі тепер з нетерпінням чекають на можливість допомогти Міші повернутися до повної фізичної форми, назад у команду та на поле", — заявили в клубі.

Сам Мудрик наразі не реагував на скасування його дискваліфікації.

Нагадаємо, що декілька днів тому Мудрик програв судовий процес проти кіпрської компанії. У межах цієї справи компанія JJDS Management Limited, який належить 30% комерційних прав Мудрика, вимагає від нього шість мільйонів євро.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".