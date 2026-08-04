Под песню "I'm still standing" он уже успел потанцевать с партнером: как состоялось возвращение Мудрика

Украинский футболист Михаил Мудрик вернулся к тренировкам в лондонском "Челси" после 20-месячного перерыва, вызванного дисквалификацией за допинг.

Его появление на стадионе "Кай Так", где проходила открытая тренировка "Челси", болельщики клуба встретили бурными овациями. Об этом сообщает BBC.

Издание также отмечает определенный символизм, ведь во время разминки лондонского клуба звучала песня "I'm Still Standing" ("Я продолжаю стоять" — прим. ред.) Элтона Джона.

Кроме того, Мудрик принимал участие в упражнениях с мячом. Перед одним из них он успел поболтать с партнером по команде Тосином Адарабио, который играет в "Челси".

Кроме того, украинский футболист тренировался в группе игроков, которые, вероятно, будут в запасе в матче, который состоится 5 августа в 14:30 по киевскому времени.

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Окружение Мудрика и его партнеры по команде рассказали, что он испытывал искреннее волнение и облегчение от возвращения в раздевалку "Челси", где до сих пор знаком со многими игроками.

Кроме того, накануне тренировки в понедельник в сети появилось видео, на котором Мудрик указывает на эмблему "Челси"

Как Мудрик поддерживал форму во время дисквалификации

Отмечается, что "Челси", несмотря на запрет на тренировки Мудрика с командой, оказывал ему поддержку, следя за его физическим и психологическим состоянием. Сам Мудрик, по данным издания, доволен тем, какие усилия приложили в "Челси", чтобы подготовить его к возвращению.

Сам футболист также приложил немало усилий, чтобы поддерживать физическую форму. В частности, он нанял частного тренера, а также вратарей и полевых игроков для тренировок на стадионе "Ханикрофт", домашнем стадионе команды седьмого дивизиона "Аксбридж".

Этим летом его личный тренер взял его на несколько недель на тренировочные сборы в Австрию, зная, что он может вернуться в футбол в ближайшее время.

В то же время решение о предоставлении Мудрику разрешения на участие в матче, принятое после переговоров между его юридической командой и Всемирным антидопинговым агентством, стало неожиданностью для самого игрока, его представителей и клуба.

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

Также стало известно, что Мудрик войдет в заявку английской команды. Соперником команды станет итальянский "Ювентус". Матч состоится в Гонконге 5 августа в 14:30 по киевскому времени.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.