Главный тренер "Челси" назвал дату, когда Мудрик может вернуться на поле

Главный тренер лондонского "Челси", испанец Хаби Алонсо, рассказал о том, когда украинец Михаил Мудрик может вернуться в футбол.

До этого вингер сборной Украины отсутствовал в течение 20 месяцев. О возможной дате матча Алонсо рассказал на пресс-конференции, сообщает BBC.

Украинец войдет в заявку английской команды на матч против лондонского "Челси". Соперником команды станет итальянский "Ювентус". Матч состоится в Гонконге 5 августа в 14:30 по киевскому времени.

"Да, он может выйти на поле. Возможно, 90 минут (сыграть — прим. ред.) для него еще рано, но он может принять участие в матче. Его включили в заявку, поэтому он может выйти на поле. Вчера он тренировался, приехал из аэропорта в отель. Так что вчера для него был день чувств и эмоций, день возвращения в коллектив, и мы смогли оценить уровень его физической подготовки", — рассказал Алонсо.

Відео дня

Кроме того, в сети появилось видео с голевой передачей, которую Мудрик выполнил во время предматчевой тренировки.

Mudryk just got an assist in training. pic.twitter.com/A8MI200HIy — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 4, 2026

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить через CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не увенчается успехом, то вингер сможет вернуться в футбол только в конце 2028 года. В январе 2029 года Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, что после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Мудрик прокомментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не принимал запрещенных веществ", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее "Фокус" сообщал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, который до 2022 года играл в России за московское "Динамо", раскритиковал футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".