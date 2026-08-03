"Возможны все варианты": в СМИ рассказали, где продолжит карьеру Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик после того, как его дисквалификация была упразднена, должен присоединиться к составу лондонского "Челси" в Гонконге, где проходит предсезонная подготовка команды.

Главный тренер лондонцев Хаби Алонсо, только этим летом возглавивший команду, планирует оценить текущую форму игрока. Об этом сообщает издание "ТаТоТаке" со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что решение по будущему будет принимать не только сам Хаби Алонсо, но и руководство клуба.

В то же время, любые варианты продолжения карьеры считаются сугубо теоретическими. Пока в клубе нет понимания состояния и возможностей украинского футболиста.

"Тренер подчеркнул, что возможны все варианты, но сначала нужно посмотреть на игрока в процессе. Все слухи, фигурирующие в прессе относительно клубов, которые хотят взять Михаила в аренду и ведущие об этом переговоры с Челси, являются фейком. Турция, Бельгия, французский "Страсбур" (клуб, имеющий общую практику) молодых талантов путем взятия игроков из "Челси" в аренду — ред.) — всех этих вариантов нет на столе", — сообщают в СМИ.

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31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально упразднила обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, были внесены изменения в антидопинговые правила. Изменения означают, что если бы образец Мудрика был собран сегодня, концентрация мельдония не была бы уведомлена, и никаких нарушений правил не возникло бы.

Дисквалификация Мудрика – что известно

В 2024 году Мудрика отстранили из-за нарушения антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию, которую сейчас пытается отменить из-за CAS.

Тогда в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний (милдронат). Если апелляция не принесет успеха, то онгер сможет вернуться в футбол только в конце 2028-го. В январе 2029 Михаилу исполнится 28 лет.

В апреле 2026 года Футбольная Ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.

Напомним, после допинг-скандала украинский футболист Михаил Мудрик решил сменить вид спорта на спринт. Он намерен выступить за сборную Украины на Олимпийских играх 2028 в Лос-Анджелесе.

Мудрик комментировал допинг-скандал и заверил, что "никогда сознательно не использовал запретного", а в ФК "Челси" заявили, что будут сотрудничать с правоохранителями, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Ранее Фокус рассказывал, что бывший нападающий сборной Украины Андрей Воронин, до 2022 года работавший в России в московском "Динамо", выступил с критикой футболиста Михаила Мудрика. В частности, Воронин отметил, что у него есть вопросы к интеллекту нападающего лондонского "Челси".