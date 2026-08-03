"Можливі усі варіанти": у ЗМІ розповіли, де продовжить карʼєру Мудрик

Український вінгер Михайло Мудрик після того, як його дискваліфікація була скасована, повинен приєднатися до складу лондонського "Челсі" у Гонконзі, де проходить передсезонна підготовка команди.

Головний тренер лондонців Хабі Алонсо, який тільки цього літа очолив команду, планує оцінити поточну форму гравця. Про це повідомляє видання "ТаТоТаке" з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що рішення щодо майбутнього буде ухвалювати не тільки сам Хабі Алонсо, але й керівництво клубу.

Водночас наразі будь-які варіанти продовження кар'єри вважаються суто теоретичними. Наразі в клубі немає розуміння стану та можливостей українського футболіста.

"Тренер підкреслив, що можливі усі варіанти, але спершу треба подивитися на гравця у процесі. Усі чутки, які фігурують у пресі щодо клубів, які хочуть взяти Михайла в оренду та ведуть про це перемовини з Челсі, є фейком. Туреччина, Бельгія, французський "Страсбур" (клуб, який має спільних власників з "Челсі" та активно використовує практику награвання молодих талантів, шляхом взяття гравців з "Челсі" в оренду — ред.) — усіх цих варіантів немає на столі", — повідомляють у ЗМІ.

Відео дня

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила. Зміни означають, що якби зразок Мудрика було зібрано сьогодні, концентрацію мельдонію не було б повідомлено, і жодних порушень правил не виникло б.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".