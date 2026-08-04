Головний тренер "Челсі" назвав дату, коли Мудрик може повернутися на поле

Головний тренер лондонського "Челсі", іспанець Хабі Алонсо розповів про те, коли українець Михайло Мудрик може повернутися до футболу.

Перед цим вінгер збірної України був відсутній впродовж 20 місяців. Про можливу дату гри Алонсо розповів на пресконференції, повідомляє BBC.

Українець буде в заявці англійської команди на матч проти лондонського "Челсі". Суперником команди стане італійський "Ювентус". Гра пройде в Гонконзі 5 серпня о 14:30 за київським часом.

"Так, він може зіграти. Можливо, 90 хвилин (зіграти — ред.) для нього ще зарано, але він може взяти участь у грі. Його включили до заявки, тому він може зіграти. Учора він тренувався, приїхав з аеропорту до готелю. Тож вчора для нього був день про почуття та емоції, про те, щоб повернутися до колективу, і щоб ми змогли оцінити рівень його фізичної підготовки", — розповів Алонсо.

Відео дня

Також у мережі показали відео з гольовою передачею, яку Мудрик оформив під час передматчевого тренування.

Mudryk just got an assist in training. pic.twitter.com/A8MI200HIy — Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) August 4, 2026

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію, яку зараз намагається скасувати через CAS.

Тоді в його організмі виявили заборонений препарат мельдоній (мілдронат). Якщо апеляція не принесе успіху, то вінгер зможе повернутися у футбол лише наприкінці 2028-го. У січні 2029 року Михайлу виповниться 28 років.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.

Нагадаємо, після допінг-скандалу український футболіст Михайло Мудрик вирішив змінити вид спорту на спринт. Він має намір виступити за збірну України на Олімпійських іграх 2028 року в Лос-Анджелесі.

Мудрик коментував допінг-скандал і запевнив, що "ніколи свідомо не вживав забороненого", а в ФК "Челсі" заявили, що співпрацюватимуть із правоохоронцями, щоб з'ясувати обставини інциденту.

Раніше Фокус розповідав, що колишній нападник збірної України Андрій Воронін, який до 2022 року працював у Росії в московському "Динамо", виступив з критикою футболіста Михайла Мудрика. Зокрема, Воронін зазначив, що має питання до інтелекту нападника лондонського "Челсі".