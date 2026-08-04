Під "I'm still standing" та вже встиг поштовхатися з партнером: як відбулося повернення Мудрика

Український футболіст Михайло Мудрик повернувся до тренувань з лондонським "Челсі", після того як він 20 місяців був відсутній через дискваліфікацію через допінг.

Його появу на стадіоні "Кай Так", де проходило відкрите тренування "Челсі", вболівальники клубу зустріли бурхливими оваціями. Про це пише BBC.

Видання також відзначає певний символізм, адже під час розминки лондонського клубу грала пісня "I'm Still Standing" ("Я продовжую стояти" — ред.) Елтона Джона.

Крім того, Мудрик брав участь у вправах із м'ячем. Перед однією з них він встиг поштовхаится з партнером по команді Тосіном Адарабійо, який грає в "Челсі".

Також український футболіст займався в групі гравців, які, ймовірно, будуть у запасі в матчі, що пройде 5 серпня о 14:30 за київським часом.

Оточення Мудрика та партнери по команді розповіли, що він відчував щире хвилювання та полегшення від повернення до роздягальні "Челсі" , де досі знайомий з багатьма гравцями.

Відео дня

Крім того, під час відео напередодні тренування в понеділок з'явилося відео, де Мудрик вказує на емблему "Челсі"

Як Мудрик підтримував форму під час дискваліфікації

Зазначається, що "Челсі", попри заборону на тренування Мудрика з командою, надавали йому підтримку, стежачи за його фізичним та психологічним станом. Сам Мудрик, за даними видання, задоволений тим, яких зусиль доклали в "Челсі", аби підготувати його до повернення.

Сам футболіст також доклав чималих зусиль, аби підтримувати фізичну форму. Зокрема, він найняв приватного тренера та найняв воротарів і польових гравців для тренувань на стадіоні "Ханікрофт", домашньому стадіоні команди сьомого дивізіону "Аксбрідж".

Його особистий тренер цього літа взяв його на кілька тижнів на тренувальний збір до Австрії, знаючи, що він може повернутися до футболу найближчим часом.

Водночас момент отримання Мудрику дозволу на гру після обговорень між його юридичною командою та Всесвітнім антидопінговим агентством став несподіванкою для гравця, його представників та клубу.

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Також стало відомо, що Мудрик буде в заявці англійської команди. Суперником команди стане італійський "Ювентус". Гра пройде в Гонконзі 5 серпня о 14:30 за київським часом.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.