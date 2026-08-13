Мудрик може змінити клуб: "Челсі" не хоче продавати гравця

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може змінити клуб вже цього літа. Водночас наразі більш ймовірним є варіант з орендою.

Сам Мудрик хотів би залишитися в Англії. Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

Інтерес до українця проявляють низка клубів Англійської прем'єр-ліги, а також з інших топ-чемпіонатів. Одним з найімовірніших варіантів є клуб-партнер лондонського "Челсі" — французький "Страсбур".

Водночас сам Мудрик хотів би надалі грати в Англії. За даними Coventry Live, одним з ключових варіантів у Англії може стати новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі". Команду очолює легенда "Челсі" Френк Лемпард, який встиг перетнутися з українцем в лондонському клубі.

При цьому "Челсі" не хоче відпускати Мудрика на правах повноцінного трансфера, повідомляє BBC. Вони розглядають оренду як можливість для українця набрати оптимальну форму.

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Сам українець дав згоду на такий розвиток своєї кар'єри, і хоче продовжити боротися за місце в основі після завершення оренди.

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

5 серпня Мудрик повернувся до футболу. Коли Михайло вийшов на поле, вболівальники зустріли його оваціями. Він замінив сенегальця Ніколаса Джексона. Відзначається, що навіть запасні гравці "Челсі" привітали повернення Мудрика аплодисментами.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Фокус також розповідав, як відбувалося повернення Мудрика до команди та як минули його перші дні в колективі.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.