Михайло Мудрик повернувся на поле: фанати зустріли його оваціями (відео)

Український вінгер Михайло Мудрик повернувся до футболу після 20-місячної відсутності через дискваліфікацію. Він з'явився наприкінці гри лондонського "Челсі" проти туринського "Ювентусу".

Мудрик вийшов на поле на 82-й хвилині матчу, коли лондонці програвали 0:1. Про це відомо з трансляції матчу.

При цьому клубні журналісти "Челсі" відзначають, що перед виходом на заміну Мудрик мав плідну розмову з головним тренером, іспанцем Хабі Алонсо.

Коли Михайло вийшов на поле, вболівальники зустріли його оваціями. Він замінив сенегальця Ніколаса Джексона. Відзначається, що навіть запасні гравці "Челсі" привітали повернення Мудрика аплодисментами.

Перший дотик до м'яча у Мудрика видався невдалим — передача вийшла неточною.

Mudryk first touch after 2 years of not playing football. pic.twitter.com/UZZuUWUmFk — Victory (@VictoryOwai) August 5, 2026

А в мережі вже встигли зробити нарізку дій Мудрика у першому за 20 місяців матчі.

Відео дня

Mykhailo Mudryk vs Juventus pic.twitter.com/qISPw2Q2pO — SAUD (@Withbluse) August 5, 2026

У підсумку матч завершився поразкою "Челсі" 0:1.

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Фокус також розповідав, як відбувалося повернення Мудрика до команди та як минули його перші дні в колективі.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.