Михаил Мудрик вернулся на поле: болельщики встретили его овациями (видео)

Украинский вингер Михаил Мудрик вернулся в футбол после 20-месячного перерыва из-за дисквалификации. Он вышел на поле в концовке матча лондонского "Челси" против туринского "Ювентуса".

Мудрик вышел на поле на 82-й минуте матча, когда лондонцы проигрывали 0:1. Об этом известно из трансляции матча.

При этом клубные журналисты "Челси" отмечают, что перед выходом на замену Мудрик провел плодотворную беседу с главным тренером, испанцем Хаби Алонсо.

Когда Михаил вышел на поле, болельщики встретили его овациями. Он заменил сенегальца Николаса Джексона. Отмечается, что даже запасные игроки "Челси" приветствовали возвращение Мудрика аплодисментами.

Первое касание мяча у Мудрика оказалось неудачным — передача получилась неточной.

Mudryk first touch after 2 years of not playing football. pic.twitter.com/UZZuUWUmFk — Victory (@VictoryOwai) August 5, 2026

А в сети уже успели собрать подборку моментов с участием Мудрика в его первом матче за 20 месяцев.

Відео дня

Mykhailo Mudryk vs Juventus pic.twitter.com/qISPw2Q2pO — SAUD (@Withbluse) August 5, 2026

В итоге матч завершился поражением "Челси" со счетом 0:1.

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

"Фокус" также рассказывал о том, как проходило возвращение Мудрика в команду и как прошли его первые дни в коллективе.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.