Воссоединение с Де Дзерби: Мудрик определился со своим следующим клубом, — инсайдер

25-летний футболист сборной Украины Михаил Мудрик продолжит выступать в ведущем европейском чемпионате, сменив клуб в чемпионате Англии. Соглашение о переходе уже заключено.

Михаил Мудрик перейдет из лондонского клуба "Челси" в "Тоттенхэм". Об этом 31 августа сообщил инсайдер Николо Скира в сети X.

По данным источника, речь якобы идет об аренде с опцией выкупа. Отмечается также, что главную роль в этой сделке сыграл главный тренер "шпор" Роберто Де Дзерби, который в своё время работал с Михаилом Мудриком в донецком "Шахтере".

"Сделка завершена и подтверждена! Михаил Мудрик перешел в "Тоттенхэм" из "Челси" на правах аренды с правом выкупа. Роберто Де Дзерби сыграл ключевую роль в сделке, ведь у него прекрасные отношения с вингером ещё со времён их совместной игры в "Шахтере", — говорится в сообщении инсайдера.

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Инсайдер раскрыл подробности перехода Мудрика в новый клуб Фото: Скрін

Стоит отметить, что 13 августа журналист Бен Джейкобс сообщал о намерении Михаила Мудрика сменить клуб уже этим летом. Отмечалось, что сам Мудрик хочет остаться в Англии, где к нему проявляют интерес ряд клубов Английской премьер-лиги. Однако, как писало издание BBC, "Челси" не желает отпускать украинца на правах полноценного трансфера.

Возвращение Михаила Мудрика в большой футбол

31 июля Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. Это позволило Мудрику вернуться к выступлениям в большом футболе.

5 августа Михаил Мудрик впервые вышел на поле после 20-месячного перерыва. Он появился на поле в конце матча лондонского "Челси" против туринского "Ювентуса" под бурные овации болельщиков.

Ранее издание Sport.ua также сообщало, что Мудрик нашел виновного в допинг-скандале. Сообщалось, что мельдоний попал в организм Мудрика, когда тот находился в составе национальной сборной Украины в октябре 2024 года.