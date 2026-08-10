Мудрик нашел виновного в допинг-скандале: причина — в сборной Украины, — СМИ

Украинский вингер лондонского "Челси" Михаил Мудрик и его представители выяснили, когда именно запрещенное вещество могло попасть в организм футболиста.

В частности, сторона Мудрика установила, что мельдоний попал в организм Мудрика, когда тот находился в составе национальной сборной Украины в октябре 2024 года. Об этом пишет Sport.ua со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.

Он отметил, что представители Мудрика собрали все необходимые доказательства того, что вещество мельдоний оказалось в организме украинца именно в сборной.

"В то же время они подчеркнули, что никогда не раскроют, как именно это произошло. Это их принципиальная позиция", — рассказал Бурбас.

Возвращение Михаила Мудрика

31 июля стало известно, что Мудрик возвращается в большой футбол. Футбольная ассоциация Англии официально сняла обвинения в допинге. За время, пока Михаил отбывал дисквалификацию, в антидопинговые правила были внесены изменения.

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5 августа Мудрик вернулся в футбол. Когда Михаил вышел на поле, болельщики встретили его овациями. Он заменил сенегальца Николаса Джексона. Отмечается, что даже запасные игроки "Челси" приветствовали возвращение Мудрика аплодисментами.

По данным украинских СМИ, английский клуб в настоящее время планирует оценить состояние Мудрика, прежде чем принимать решение относительно его будущего. В то же время британские СМИ сообщали, что интерес к Мудрику проявляют несколько клубов в Англии и за рубежом, в частности, новичок Английской премьер-лиги "Ковентри".

"Фокус" также рассказывал о том, как проходило возвращение Мудрика в команду и как прошли его первые дни в коллективе.

Украинец также сыграл 8 и 9 августа, выйдя на замену в конце матча. В частности, в игре против "Джохор ДТ" украинец отметился голевой передачей.

Дисквалификация Мудрика — что известно

В 2024 году Мудрика отстранили за нарушение антидопинговых правил, а впоследствии футболист получил четырёхлетнюю дисквалификацию.

В апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Мудрика на максимально возможный срок — четыре года.