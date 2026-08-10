Мудрик знайшов винного у допінг-скандалі: причина у збірній України, — ЗМІ

Український вінгер лондонського "Челсі" Михайло Мудрик та його представники дізналися, коли саме в організм футболіста могла потрапити заборонена речовина.

Зокрема, сторона Мудрика встановила, що мельдоній потрапив до організму Мудрика, коли той перебував у складі національної збірної України у жовтні 2024 року. Про це пише Sport.ua з посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Той зазначив, що представники Мудрика зібрали усі необхідні докази, що речовина мельдоній опинилася в організмі українця саме в збірній.

"Водночас вони наголосили, що ніколи не розкриватимуть, яким саме чином це сталося. Це їхня принципова позиція", — розповів Бурбас.

Повернення Михайла Мудрика

31 липня стало відомо, що Мудрик повертається до великого футболу. Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. За час, поки Михайло відбував дискваліфікацію, були внесені зміни у антидопінгові правила.

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5 серпня Мудрик повернувся до футболу. Коли Михайло вийшов на поле, вболівальники зустріли його оваціями. Він замінив сенегальця Ніколаса Джексона. Відзначається, що навіть запасні гравці "Челсі" привітали повернення Мудрика аплодисментами.

За даними українських ЗМІ, англійський клуб наразі планує оцінити стан Мудрика, перш ніж ухвалювати рішення щодо його майбутнього. Водночас британські ЗМІ інформували, що інтерес до Мудрика проявляють декілька клубів в Англії та за кордоном, зокрема, новачок Англійської прем'єр-ліги "Ковентрі".

Фокус також розповідав, як відбувалося повернення Мудрика до команди та як минули його перші дні в колективі.

Українець також зіграв 8 та 9 серпня, вийшовши на заміну наприкінці матчу. Зокрема, у грі проти "Джохор ДТ" українець відзначився гольовою передачею.

Дискваліфікація Мудрика — що відомо

У 2024 році Мудрика відсторонили через порушення антидопінгових правил, а згодом футболіст отримав чотирирічну дискваліфікацію.

У квітні 2026 Футбольна Асоціація Англії дискваліфікувала Мудрика на максимально можливий термін — чотири роки.