Возз'єднання із Де Дзербі: Мудрик визначився зі своїм наступним клубом, — інсайдер

25-річний футболіст української збірної Михайло Мудрик продовжить виступати у провідній першості Європи, змінивши клуб у чемпіонаті Англії. Угода про перехід вже завершена.

Михайло Мудрик змінить лондонський клуб "Челсі" на "Тоттенгем". Про це 31 серпня повідомив інсайдер Ніколо Скіра у мережі X.

За даними джерела, це нібито буде оренда з опцією викупу. Зазначається також, що головну роль у цій угоді відіграв головний тренер "шпор" Роберто Де Дзербі, який свого часу працював з Михайлом Мудриком у донецькому "Шахтарі".

"Угода завершена та підтверджена! Михайло Мудрик перейшов до "Тоттенгема" з "Челсі" в оренду з правом викупу. Роберто Де Дзербі відіграв ключову роль в угоді, адже у нього чудові стосунки з вінгером ще з часів їхньої спільної гри в "Шахтарі", — йдеться у повідомленні інсайдера.

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Інсайдер розкрив подробиці про перехід Мудрика у новий клуб Фото: Скрін

Варто зазначити, що 13 серпня журналіст Бен Джейкобс повідомляв про наміри Михайла Мудрика змінити клуб вже цього літа. Зазначалося, що сам Мудрик хоче залишитися в Англії, де інтерес до нього проявляють низка клубів Англійської прем'єр-ліги. Однак, як писало видання BBC, "Челсі" не бажає відпускати українця на правах повноцінного трансфера.

Повернення Михайла Мудрика у великий футбол

31 липня Футбольна асоціація Англії офіційно скасувала звинувачення у допінгу. Це дозволило Мудрику повернутися до гри у великий футбол.

5 серпня Михайло Мудрик вже вийшов на поле після 20-місячної відсутності. Він вийшов наприкінці гри лондонського "Челсі" проти туринського "Ювентусу" під бурхливі овації фанатів.

Раніше також видання Sport.ua розповідало, що Мудрик знайшов винного у допінг-скандалі. Повідомлялося, що мельдоній потрапив до організму Мудрика, коли той перебував у складі національної збірної України у жовтні 2024 року.