Новий етап кар'єри: Мудрик офіційно змінив клуб та повернувся до колишнього тренера (фото)

25-річний футболіст української збірної Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенгема". Тепер українець виступатиме за лондонський футбольний клуб у сезоні-2026/27 на правах оренди.

Лондонський "Тоттенгем" також отримав можливість викупу українського футболіста за 88 мільйонів євро. Про це 1 вересня повідомили на офіційному сайті клубу.

"Ми раді вітати Михайла в клубі. Ми віримо, що він має всі якості, щоб зробити реальний внесок у нашу команду, і з нетерпінням чекаємо на його розвиток у нашому середовищі. Амбіції та рішучість Михайла взятися за цей виклик справили на мене велике враження. Він має сильне прагнення до успіху та вдосконалення, і це добре вписується в культуру, яку ми будуємо", — заявив спортивний директор Йоган Ланге.

Сам Мудрик, коментуючи нове місце, сказав, що переживає "неймовірне відчуття" і з нетерпінням чекає на початок тренувань. Він також відзначив нову команду, підкресливши, що у "Тоттенгема" сильний склад з хорошими гравцями.

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Мудрик офіційно гратиме за "Тоттенгем" у сезоні-2026/27 на правах оренди Фото: Tottenham Hotspur

Мудрик возз'єднається із Де Дзербі

Варто зазначити, що для Мудрика цей перехід означає повернення до роботи з Роберто Де Дзербі. Раніше він очолював донецький "Шахтар" у сезоні-2021/22, коли Михайло був одним із ключових гравців команди.

"Оскільки я вже працював з Михайлом на початку його кар’єри, я точно знаю, що він може принести нашій команді. Він має всі якості, щоб змінити хід гри завдяки своїй швидкості та майстерності в ситуаціях "сам на сам", і має захоплювальний нападальний талант", — підкреслив Де Дзербі, коментуючи перехід гравця у "Тоттенгем".

Водночас він заявив, що очікує від Мудрика багато роботи у новому клубі. Проте запевнив, що він матиме абсолютну підтримку.

Нагадаємо, напередодні інсайдер Ніколо Скіра повідомив, що Мудрик змінить лондонський клуб "Челсі" на "Тоттенгем".

Раніше видання BBC розповідало, що "Челсі" не хоче відпускати Мудрика на правах повноцінного трансфера.