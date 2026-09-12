Впервые в истории футбола официально введена черная карточка: когда ее будут показывать (видео)

Румынская федерация футбола (FRF) первой в мире одобрила использование черной карточки в футбольных матчах.

Черная карточка предназначена для предотвращения издевательств и давления со стороны зрителей на трибунах во время детско-юношеских соревнований. Об этом сообщается на официальной странице FRF.

FRF вводит черную карточку

Как поясняют в FRF, поведение тренеров, родителей, официальных лиц матча и даже обычных зрителей может оказать непосредственное влияние на детей и всю команду. Учитывая это, было принято решение о введении санкций за ненадлежащее поведение на трибунах.

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Санкции предусмотрены за словесные оскорбления, физическое насилие и толчки в адрес собственных детей, игроков или членов персонала команды соперника или собственной команды, в адрес судей и официальных лиц матча, а также за словесные или физические столкновения с другими родителями или зрителями.

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Новая процедура будет запускаться, когда арбитр заметит ненадлежащее поведение зрителей или получит сообщение об этом от другого официального представителя матча. Черная карточка будет означать, что матч окончательно остановлен.

В целом предусмотрено три этапа:

Предупреждение — судья временно останавливает матч и просит тренеров обратиться непосредственно к своим болельщикам или родителям, чтобы те немедленно прекратили нарушение правил.

Временное 10-минутное отстранение от матча — если недопустимое поведение продолжается, судья останавливает матч на 10 минут и отправляет игроков в раздевалки, а тренеры пытаются успокоить зрителей.

Размахивание черной карточкой и окончательная отмена матча — в случае продолжения оскорбительного поведения после возобновления игры судья дает финальный свисток, после чего матч окончательно прекращается и не может быть возобновлен.

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