Футболист в Бразилии провалился в туннель во время празднования гола: что произошло (видео)

Защитник и капитан бразильского клуба "Коритиба" Джейси Мараньяо случайно прыгнул в подземный туннель стадиона в порыве радости от забитого гола.

Инцидент произошел 8 августа 2026 года во время матча 22-го тура Серии B чемпионата Бразилии против команды "Шапекоэнсе". Об этом сообщает бразильский спортивный портал Globo.

Джейси Мараньяо упал в туннель

Капитан "Коритибы" забил гол головой, после чего побежал праздновать с болельщиками. Мужчина перепрыгнул через рекламный щит и упал в лестничный проем, ведущий в подземный туннель стадиона.

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Несмотря на падение, Мараньяо вернулся в игру и нормально доиграл первый тайм. Футболист также вышел на второй тайм, но через две минуты был вынужден покинуть поле. После этого ему оказали медицинскую помощь.

Как поясняют в издании, вход в туннель, где расположена раздевалка, имеет крышку, которую закрывают во время игры и открывают в конце каждого тайма. Поскольку перерыв уже близился, доступ к лестнице был беспрепятственным, что и стало причиной падения спортсмена.

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Падение Мараньяо

Также отмечается, что гол Мараньяо в итоге не был засчитан. Полуавтоматическая система определения офсайда, задействованная с помощью VAR, зафиксировала нарушение правил в этой ситуации, и судьи отменили гол, который мог бы стать вторым для "Коритибы" в этом матче.

Напомним, что в Бразилии супружеская пара, болеющая за разные клубы, устроила ссору прямо во время матча.

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