Футболіст в Бразилії провалився в тунель під час святкування голу: що сталось (відео)

Захисник і капітан бразильського клубу «Корітіба» Джейсі Мараньяо випадково стрибнув у підземний тунель стадіону на хвилі радості від забитого голу.

Інцидент стався 8 серпня 2026 року під час матчу 22-го туру Серії B чемпіонату Бразилії проти команди "Шапекоенсе". Про це пише бразильський спортивний портал Globo.

Джейсі Мараньяо впав в тунель

Капітан "Корітіби" забив гол головою, після чого побіг святкувати з уболівальниками. Чоловік перестрибнув рекламний щит та впав у сходовий проріз, що веде до підземного тунелю стадіону.

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Попри падіння, Мараньяо повернувся до гри та нормально завершив перший тайм. Футболіст також вийшов на другий тайм, але був змушений залишити гру через дві хвилини. Після цього йому надали медичну допомогу.

Як пояснюють у виданні, вхід до тунелю, де розташована роздягальня, має кришку, яку закривають під час гри та відкривають кінці кожного тайму. Оскільки перерва вже була близько, доступ до сходів був безперешкодним, що й стало причиною падіння спортсмена.

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Падіння Мараньяо

Також зазначається, що гол Мараньяо зрештою не зарахували. Напівавтоматична система виявлення офсайду, задіяна за допомогою VAR, зафіксувала порушення правил у цій ситуації, і судді скасували гол, який міг би стати другим для "Корітіби" у цьому матчі.

Нагадаємо, у Бразилії подружня пара, яка вболіває за різні клуби, влаштувала суперечку просто під час матчу.

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