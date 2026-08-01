Усе через слово "Hi": українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанна мемами (фото)

Звичайне англійське привітання під фотографією Ерлінга Голанна викликало справжній ажіотаж серед українців. Користувачі соцмереж буквально засипали допис жартами, цитатами з пісень і мемами.

Відповідний допис опублікував популярний норвезький паблік Norway Founder | Fjords & Road Trip у соцмережі Threads. Зокрема, адміністратори сторінки розмістили фотографію нападника "Манчестер Сіті" та збірної Норвегії Ерлінга Голанна й додали лише одне слово — "Hi", що англійською означає "Привіт". Однак українські користувачі побачили в цьому зовсім інший сенс. Через однакове написання зі словом "ні" допис швидко поширився українським сегментом соцмереж, і зрештою коментарі буквально заполонилися мемами та жартами.

Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанна мемами Фото: Скриншот

Найбільше користувачів надихнула гра слів. Через це користувачі почали масово дописувати знайомі кожному фрази. Одні згадували "…обіцянок, ні пробачень" та "…брехні!", інші цитували хіт "Ні, ні я не ту кохав…", а ще хтось продовжив коментар рядками з інших українських пісень.

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Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанна мемами Фото: Скриншот Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанна мемами Фото: Скриншот

Не залишили без уваги й футбольну тему — один із користувачів запросив Голанна пограти за сільську команду та пообіцяв йому за це 800 гривень й накритий стіл.

Інші жартували, що футболісту не варто поспішати відповідати "ні", адже він ще "не послухав нашого рекрутера". Також серед популярних коментарів були короткі репліки "Чому ні?" та "Дай Боже!".

Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанда мемами Фото: Скриншот Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанда мемами Фото: скриншот Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанда мемами Фото: Скриншот Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанда мемами Фото: Скриншот Українці засипали коментарі під дописом футболіста Голанда мемами Фото: Скриншот

До флешмобу швидко долучилися й любителі політичних мемів. Під фотографією почали з'являтися фрази "Ющенко – ТАК!" та "Федоров ТАК". Не обійшлося й без інших мемів — один із користувачів навіть написав, що Голанну не варто фотографуватися із Собчак, а інші просто залишали під дописом слово "Hi", підтримуючи загальну атмосферу жарту.

Також користувачі Threads згенерували мемне зображення, на якому Ерлінг Голанн обіймає колишнього президента України Петра Порошенка, який також часто стає героєм інтернет-мемів.

Згенероване фото Голанна з Порошенком Фото: Скриншот

Водночас багато українців звернули увагу, що під публікацією майже не залишилося іноземних коментаторів. Один із користувачів із гумором запитав: "Я перепрошую, а чому тут одні українці?".

Варто зауважити, що Голанн стає зіркою мемів уже далеко не вперше. В цілому, норвезький форвард регулярно є героєм жартів через свою яскраву зовнішність, довге світле волосся та незвичну міміку, а фанати навіть створили окрему сторінку Out of Context Haaland, де публікують кумедні моменти за його участю.

Також Фокус писав, що під час Чемпіонату світу-2026 популярність Ерлінга Голанна виявилася настільки великою, що в Перу на його честь назвали близько 600 новонароджених. Попри сім забитих м'ячів на турнірі, збірна Норвегії не змогла пробитися далі, поступившись Англії у чвертьфіналі після додаткового часу.