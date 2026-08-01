Все из-за слова "Hi": украинцы засыпали комментарии под постом футболиста Холанна мемами (фото)

Обычное английское приветствие под фотографией Эрлинга Холанна вызвало настоящий ажиотаж среди украинцев. Пользователи соцсетей буквально засыпали сообщение шутками, цитатами из песен и мемами.

Соответствующее сообщение опубликовал популярный норвежский паблик Norway Founder | Fjords & Road Trip в соцсети Threads. В частности, администраторы страницы разместили фотографию нападающего "Манчестер Сити" и сборной Норвегии Эрлинга Холанна и добавили только одно слово — "Hi", что на английском означает "Привет". Однако украинские пользователи увидели в этом совершенно иной смысл. Из-за одинакового написания со словом "нет" сообщение быстро распространилось по украинскому сегменту соцсетей, и в конце концов комментарии буквально заполонились мемами и шутками.

Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Холанна мемами Фото: Скриншот

Больше всего пользователей вдохновила игра слов. Поэтому пользователи начали массово дописывать знакомые каждому фразы. Одни вспоминали "…обещаний, ни прощений" и "…лжи!", другие цитировали хит "Нет, ни я не ту любил…", а еще кто-то продолжил комментарий строчками из других украинских песен.

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Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Холанна мемами Фото: Скриншот Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Холанна мемами Фото: Скриншот

Не обошли вниманием и футбольную тему — один из пользователей пригласил Голанна поиграть за сельскую команду и пообещал ему за это 800 гривен и накрытый стол.

Другие шутили, что футболисту не стоит спешить отвечать "нет", ведь он еще "не послушал нашего рекрутера". Также среди популярных комментариев были краткие реплики "Почему нет?" и "Дай Бог!".

Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Голанда мемами Фото: Скриншот Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Голанда мемами Фото: скриншот Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Голанда мемами Фото: Скриншот Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Голанда мемами Фото: Скриншот Украинцы засыпали комментарии под сообщением футболиста Голанда мемами Фото: Скриншот

К флешмобу быстро подключились и любители политических мемей. Под фотографией начали появляться фразы "Ющенко – ДА!" и "Федоров ДА". Не обошлось и без других мемов — один из пользователей даже написал, что Голанну не стоит фотографироваться с Собчаком, а другие просто оставляли под сообщением слово "Hi", поддерживая общую атмосферу шутки.

Также пользователи Threads сгенерировали мемное изображение, на котором Эрлинг Холанн занимает бывшего президента Украины Петра Порошенко, который также часто становится героем интернет-мемов.

Сгенерированное фото Холанна с Порошенко Фото: Скриншот

В то же время многие украинцы обратили внимание, что под публикацией почти не осталось иностранных комментаторов. Один из пользователей с юмором спросил: "Я извиняюсь, а почему здесь одни украинцы?".

Стоит заметить, что Холан становится звездой мемов уже далеко не впервые. В целом, норвежский форвард регулярно является героем шуток из-за своей яркой внешности, длинных светлых волос и необычной мимики, а фанаты даже создали отдельную страницу Out of Context Haaland, где публикуют забавные моменты с его участием.

Также Фокус писал, что во время Чемпионата мира-2026 популярность Эрлинга Холанна оказалась настолько велика, что в Перу в его честь назвали около 600 новорожденных. Несмотря на семь забитых мячей на турнире, сборная Норвегии не смогла пробиться дальше, уступив Англию в четвертьфинале после дополнительного времени.