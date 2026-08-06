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Пара, що вболіває за різні клуби, влаштувала запеклу суперечку на трибуні: люди пожаліли сина (відео)

Пара влаштувала суперечку на матчі
Суперечка пари | Фото: Скриншот

У Бразилії подружня пара, яка вболіває за різні клуби, влаштували запеклу суперечку просто під час матчу їхніх команд. Цей епізод потрапив на відео трансляції.

На кадрах помітно, що жінка з чоловіком про щось активно сперечаються. Відео опублікував акаунт Ataque Futbolero.

Жінка є вболівальницею клубу "Флуміненсе", тоді як чоловік вболіває за "Васко де Гама". Обидва ці клуби з Ріо-де-Жанейро.

Найбільший інтерес в коментарях викликав син подружжя — його футболка розділена надвоє, і ліва половина виконана у кольорах форми "Васко", тоді як права половина зроблена у кольорах форми "Флуміненсе".

У коментарях відзначають, що син перебуває у жахливій ситуації, і перемога будь-якої з команд є поганим знаком для нього.

Інші ж жартують про те, що у підсумку їхній син обере іншу команду, за яку буде вболівати або грати у футбол, а не за жодну з команд своїх батьків.

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Фокус розповідав, що після поразки Марокко від Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2026 у Парижі та Лондоні вулиці заполонили натовпи вболівальників. Футбольні фани влаштували безладдя та сутички із поліцією.