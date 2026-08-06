Пара, що вболіває за різні клуби, влаштувала запеклу суперечку на трибуні: люди пожаліли сина (відео)
У Бразилії подружня пара, яка вболіває за різні клуби, влаштували запеклу суперечку просто під час матчу їхніх команд. Цей епізод потрапив на відео трансляції.
На кадрах помітно, що жінка з чоловіком про щось активно сперечаються. Відео опублікував акаунт Ataque Futbolero.
Ella es de Fluminense, él es de Vasco y SE PUSIERON A DISCUTIR DE FÚTBOL EN LA PLATEA, mientras se jugaba el partido en el Maracanã.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026
El hijo de la pareja en el medio con la CAMISETA PARTIDA es espectacular.
JAJAJA, INCREÍBLE ESCENA. 🇧🇷😅 pic.twitter.com/SbAAZR6G08
Жінка є вболівальницею клубу "Флуміненсе", тоді як чоловік вболіває за "Васко де Гама". Обидва ці клуби з Ріо-де-Жанейро.
Найбільший інтерес в коментарях викликав син подружжя — його футболка розділена надвоє, і ліва половина виконана у кольорах форми "Васко", тоді як права половина зроблена у кольорах форми "Флуміненсе".
У коментарях відзначають, що син перебуває у жахливій ситуації, і перемога будь-якої з команд є поганим знаком для нього.
Інші ж жартують про те, що у підсумку їхній син обере іншу команду, за яку буде вболівати або грати у футбол, а не за жодну з команд своїх батьків.
Нагадаємо, що після поразки збірної Японії від Бразилії з рахунком 1:2 в 1/16 фіналу чемпіонату світу в соцмережах завірусилося відео з емоційною реакцією японського вболівальника. Він не стримав емоцій після переможного гола бразильців на 96-й хвилині.
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