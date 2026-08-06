Пара, що вболіває за різні клуби, влаштувала запеклу суперечку на трибуні: люди пожаліли сина (відео)

У Бразилії подружня пара, яка вболіває за різні клуби, влаштували запеклу суперечку просто під час матчу їхніх команд. Цей епізод потрапив на відео трансляції.

На кадрах помітно, що жінка з чоловіком про щось активно сперечаються. Відео опублікував акаунт Ataque Futbolero.

Ella es de Fluminense, él es de Vasco y SE PUSIERON A DISCUTIR DE FÚTBOL EN LA PLATEA, mientras se jugaba el partido en el Maracanã.



El hijo de la pareja en el medio con la CAMISETA PARTIDA es espectacular.



JAJAJA, INCREÍBLE ESCENA. 🇧🇷😅 pic.twitter.com/SbAAZR6G08 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026

Жінка є вболівальницею клубу "Флуміненсе", тоді як чоловік вболіває за "Васко де Гама". Обидва ці клуби з Ріо-де-Жанейро.

Найбільший інтерес в коментарях викликав син подружжя — його футболка розділена надвоє, і ліва половина виконана у кольорах форми "Васко", тоді як права половина зроблена у кольорах форми "Флуміненсе".

У коментарях відзначають, що син перебуває у жахливій ситуації, і перемога будь-якої з команд є поганим знаком для нього.

Інші ж жартують про те, що у підсумку їхній син обере іншу команду, за яку буде вболівати або грати у футбол, а не за жодну з команд своїх батьків.

Відео дня

Нагадаємо, що після поразки збірної Японії від Бразилії з рахунком 1:2 в 1/16 фіналу чемпіонату світу в соцмережах завірусилося відео з емоційною реакцією японського вболівальника. Він не стримав емоцій після переможного гола бразильців на 96-й хвилині.

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Фокус розповідав, що після поразки Марокко від Франції на Чемпіонаті світу з футболу-2026 у Парижі та Лондоні вулиці заполонили натовпи вболівальників. Футбольні фани влаштували безладдя та сутички із поліцією.