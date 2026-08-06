Пара, болеющая за разные клубы, устроила жаркую перепалку на трибуне: люди пожалели сына (видео)

В Бразилии супружеская пара, болеющая за разные клубы, устроила жаркую перепалку прямо во время матча их команд. Этот эпизод попал в видеозапись трансляции.

На кадрах видно, что женщина и мужчина о чем-то активно спорят. Видео опубликовал аккаунт Ataque Futbolero.

Ella es de Fluminense, él es de Vasco y SE PUSIERON A DISCUTIR DE FÚTBOL EN LA PLATEA, mientras se jugaba el partido en el Maracanã.



El hijo de la pareja en el medio con la CAMISETA PARTIDA es espectacular.



JAJAJA, INCREÍBLE ESCENA. 🇧🇷😅 pic.twitter.com/SbAAZR6G08 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026

Женщина — болельщица клуба "Флуминенсе", а мужчина болеет за "Васко да Гама". Оба эти клуба из Рио-де-Жанейро.

Наибольший интерес в комментариях вызвал сын супругов — его футболка разделена пополам, и левая половина выполнена в цветах формы "Васко", а правая — в цветах формы "Флуминенсе".

В комментариях отмечают, что сын находится в ужасной ситуации, и победа любой из команд — плохой знак для него.

Другие же шутят, что в итоге их сын выберет другую команду, за которую будет болеть или играть в футбол, а не за одну из команд своих родителей.

Відео дня

Напомним, что после поражения сборной Японии от Бразилии со счетом 1:2 в 1/16 финала чемпионата мира в соцсетях стало вирусным видео с эмоциональной реакцией японского болельщика. Он не сдержал эмоций после победного гола бразильцев на 96-й минуте.

Также сообщалось, что сотни аргентинских болельщиков, которым отказали в визах для поездки в США на чемпионат мира, получили в качестве компенсации новые телевизоры.

Издание "Фокус" сообщило , что после поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполнили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.