Пара, болеющая за разные клубы, устроила жаркую перепалку на трибуне: люди пожалели сына (видео)
В Бразилии супружеская пара, болеющая за разные клубы, устроила жаркую перепалку прямо во время матча их команд. Этот эпизод попал в видеозапись трансляции.
На кадрах видно, что женщина и мужчина о чем-то активно спорят. Видео опубликовал аккаунт Ataque Futbolero.
Ella es de Fluminense, él es de Vasco y SE PUSIERON A DISCUTIR DE FÚTBOL EN LA PLATEA, mientras se jugaba el partido en el Maracanã.— Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 6, 2026
El hijo de la pareja en el medio con la CAMISETA PARTIDA es espectacular.
JAJAJA, INCREÍBLE ESCENA. 🇧🇷😅 pic.twitter.com/SbAAZR6G08
Женщина — болельщица клуба "Флуминенсе", а мужчина болеет за "Васко да Гама". Оба эти клуба из Рио-де-Жанейро.
Наибольший интерес в комментариях вызвал сын супругов — его футболка разделена пополам, и левая половина выполнена в цветах формы "Васко", а правая — в цветах формы "Флуминенсе".
В комментариях отмечают, что сын находится в ужасной ситуации, и победа любой из команд — плохой знак для него.
Другие же шутят, что в итоге их сын выберет другую команду, за которую будет болеть или играть в футбол, а не за одну из команд своих родителей.
Напомним, что после поражения сборной Японии от Бразилии со счетом 1:2 в 1/16 финала чемпионата мира в соцсетях стало вирусным видео с эмоциональной реакцией японского болельщика. Он не сдержал эмоций после победного гола бразильцев на 96-й минуте.
Также сообщалось, что сотни аргентинских болельщиков, которым отказали в визах для поездки в США на чемпионат мира, получили в качестве компенсации новые телевизоры.
Издание "Фокус" сообщило , что после поражения Марокко от Франции на Чемпионате мира по футболу-2026 в Париже и Лондоне улицы заполнили толпы болельщиков. Футбольные фанаты устроили беспорядки и столкновения с полицией.