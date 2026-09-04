Украина и Польша рассматривают возможность подачи совместной заявки на проведение чемпионата мира по футболу

Киев хочет повторить свой успешный опыт сотрудничества с Варшавой в проведении Евро-2012 и принять у себя будущий чемпионат мира по футболу, если это станет возможным. И Украина, и Польша в настоящее время рассматривают возможность совместной подачи заявки на проведение турнира.

Министр по делам молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что Киев стремится провести турнир совместно с Варшавой в ближайший свободный слот для ЧМ. Источник в Варшаве сообщил, что Польша также рассматривает такую возможность. Об этом 4 сентября сообщило издание POLITICO.

"Ближайшая свободная дата для проведения чемпионата мира — где-то в 2040-х годах… поэтому нам нужно планировать эту перспективу уже сейчас", — сказал журналистам Бедный.

Испания, Португалия и Марокко примут турнир в 2030 году, а Саудовская Аравия — единственная страна-хозяйка в 2034 году. Министр напомнил, что Украина уже имеет опыт организации крупного турнира совместно с Польшей, имея в виду чемпионат по футболу Евро-2012.

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"Было бы вполне логично повторить этот успешный пример", — отметил Бедный, добавив, что такое заявление "может привлечь внимание инвесторов".

Однако, как отмечает издание, любая подобная инициатива теперь будет реализовываться иначе, чем это было в случае с Евро-2012. Согласно оценкам правительства Украины, Группы Всемирного банка, Европейской комиссии и ООН, российская агрессия привела к необходимости восстановления и реконструкции Украины, которые в течение следующего десятилетия оцениваются почти в 588 миллиардов долларов.

В публикации говорится, что стадион "Донбасс Арена" в Донецке может дать примерное представление об инфраструктурных вызовах, с которыми Украина может столкнуться при организации следующего крупного турнира. Сам чемпионат мира часто проходит на фоне политической напряженности. Россия, страна-агрессор, которая уже развернула боевые действия в Украине, принимала соревнования в 2018 году.

Несмотря ни на что, как отметил в комментарии журналистам заместитель председателя Комитета по вопросам молодежи и спорта Василий Мокан, окончание войны, справедливый и прочный мир, а также надежные долгосрочные гарантии безопасности являются обязательными условиями для проведения матчей в Украине. Любая заявка в любом случае будет зависеть от условий безопасности, развития инфраструктуры и официальной процедуры подачи заявок ФИФА.

Напомним, на днях футболист украинской сборной Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма".

Кроме того, 31 августа Лионель Месси объявил о завершении своей карьеры в сборной Аргентины.