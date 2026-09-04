Україна та Польща розглядають можливість подачі спільної заявки на проведення Чемпіонату світу з футболу

Київ хоче повторити своє успішне партнерство з Варшавою у проведенні Євро-2012 і провести майбутній можливий Чемпіонат світу з футболу. І Україна, і Польща наразі розглядають перспективи спільної подачі заявки на турнір.

Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив, що Київ прагне провести турнір спільно з Варшавою під час найближчого вільного слота для ЧС. Джерело у Варшаві повідомило, що Польща теж розглядає таку можливість. Про це 4 вересня розповіло видання POLITICO.

"Найближча вільна дата для проведення чемпіонату світу — десь у 2040-х роках… тож нам потрібно планувати цю перспективу вже зараз", — сказав журналістам Бідний.

Іспанія, Португалія та Марокко приймають турнір у 2030 році, а Саудівська Аравія — єдина господарка у 2034 році. Міністр нагадав, що Україна вже має досвід організації великого турніру разом із Польщею, маючи на увазі чемпіонат з футболу Євро-2012.

Відео дня

"Було б цілком логічно повторити цей успішний кейс", — зазначив Бідний, додавши, що така заява "може привернути увагу інвесторів".

Однак, як звертає увагу видання, будь-яка подібна ініціатива тепер розгортатиметься по-іншому, аніж як було з Євро-2012. Згідно з оцінкою уряду України, Групи Світового банку, Європейської комісії та ООН, російська агресія спричинила потреби у відбудові та відновленні України, які протягом наступного десятиліття оцінюються майже у 588 мільярдів доларів.

У публікації йдеться, що стадіон "Донбас Арена" у Донецьку може надати приблизні уявлення про інфраструктурні виклики, з якими Україна може зіштовхнутися під час організації наступного великого турніру. Сам Чемпіонат світу часто відбувається на тлі політичного напруження. Росія, країна-агресорка, яка вже розгорнула бойові дії в Україні, приймала змагання у 2018 році.

Незважаючи на все, як зазначив у коментарі журналістам заступник голови Комітету з питань молоді та спорту Василь Мокан, завершення війни, справедливий і тривалий мир, а також надійні довгострокові гарантії безпеки є обов'язковими передумовами для проведення матчів в Україні. Будь-яка заявка все одно залежатиме від умов безпеки, розвитку інфраструктури та офіційної процедури подачі заявок ФІФА.

Нагадаємо, днями футболіст української збірної Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенгема".

Також 31 серпня Ліонель Мессі оголосив про завершення своєї кар'єри у збірній Аргентини.