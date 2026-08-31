Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини: подробиці

Легендарний футболіст, володар світових рекордів та титулів Ліонель Мессі оголосив про завершення кар'єри у збірній Аргентини.

39-річний нападник повідомив у своєму Instagram, що ухвалив непросте для себе рішення після Чемпіонату світу та тривалих роздумів.

Мессі йде зі збірної Аргентини

"Я хочу повідомити всім, що завершую кар’єру в національній збірній. Це рішення було болючим і досі глибоко ранить мене, але я розумію, що зараз саме той момент. Клянуся, я завжди віддавав усі сили – не лише в останні кілька років, коли ми вигравали все, а й до того. Я завжди боровся і віддавав усе за цю футболку, щоб приносити вам радість і давати вам можливість пишатися тим, що ви аргентинці, завдяки футболу", — пояснив футболіст.

За його словами, різні етапи у житті добігають кінця.

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"Цей етап мені дуже болить. Я люблю, любив і завжди любитиму бути частиною національної збірної. Я віддав усе, що мав, і більше мені нічого віддати. Крім того, з’являються чудові молоді гравці, які заслуговують бути тут. Дякую за всю любов протягом цих 20 років. Мені бракуватиме чути вас із середини. Тепер я буду одним із вас, завжди вболіватиму ззовні — у добрі часи й тим більше у важкі", — заявив спортсмен.

Також футболіст подякував своїй родині, кожному тренеру, партнеру по команді та керівнику. На опублікованому фото, що супроводжує допис, помітно величезну записку з кількох акушів. За словами, спортсмена його рішення також пов'язане із смертю батька.

"Я забираю з собою незабутні спогади та миті. Я йду з миром і гордістю, знаючи, що разом із моїми партнерами по команді ми подарували вам моменти, про які колись мріяли. Це було неймовірно – пережити все це разом з вами. Я люблю вас! Дякую Богу за те, що зробив мене аргентинцем. Вперед, Аргентино!", – я написав ці слова 21 липня, через два дні після фіналу. Сьогодні, після того, що сталося з моїм батьком, я ще більше переконаний у цьому рішенні, ніж раніше", — написав Лео.

Матчі Мессі за збірну Аргентини: що відомо

Відомо, що Ліонель Мессі почав грати національну збірну Аргентини з 17 серпня 2005 року, де вийшов на поле під час товариського матчу проти Угорщини. З того часу форвард зіграв у 207 футбольних поєдинках, забивши 125 голів та 65 результативних передач. Зі збірною Аргентини Мессі двічі вигравав Кубок Америки (2021, 2024 років) та один раз — Чемпіонат світу 2022 року.

Нагадаємо, що Ліонель Мессі після смерті свого батька, Хорхе Мессі, вирішив поки що не повертатися до США задля виступів за "Інтер" Майамі.

8 серпня стало відомо, що батько Мессі помер. Бізнесмену та менеджеру футболіста було 68 років, він боровся з тривалою хворобою. Додаткові обставини та подробиці смерті невідомі.