Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины: подробности

Легендарный футболист, обладатель мировых рекордов и титулов Лионель Месси объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины.

39-летний нападающий сообщил в своём Instagram, что принял непростое для себя решение после чемпионата мира и долгих раздумий.

Месси уходит из сборной Аргентины

"Я хочу сообщить всем, что завершаю карьеру в национальной сборной. Это решение было болезненным и до сих пор глубоко ранит меня, но я понимаю, что сейчас именно тот момент. Клянусь, я всегда отдавал все силы — не только в последние несколько лет, когда мы выигрывали всё, но и до этого. Я всегда боролся и отдавал всё за эту футболку, чтобы приносить вам радость и давать вам возможность гордиться тем, что вы аргентинцы, благодаря футболу", — пояснил футболист.

По его словам, разные этапы жизни подходят к концу.

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"Этот этап для меня очень болезнен. Я люблю, любил и всегда буду любить быть частью национальной сборной. Я отдал всё, что мог, и больше мне нечего отдать. Кроме того, появляются замечательные молодые игроки, которые заслуживают того, чтобы быть здесь. Спасибо за всю любовь на протяжении этих 20 лет. Мне будет не хватать слышать вас изнутри. Теперь я буду одним из вас, всегда буду болеть со стороны — в хорошие времена и тем более в трудные", — заявил спортсмен.

Кроме того, футболист поблагодарил свою семью, каждого тренера, партнера по команде и руководителя. На опубликованной фотографии, сопровождающей пост, видна огромная записка из нескольких листов. По словам спортсмена, его решение также связано со смертью отца.

"Я уношу с собой незабываемые воспоминания и моменты. Я ухожу с чувством мира и гордости, зная, что вместе с моими партнёрами по команде мы подарили вам моменты, о которых вы когда-то мечтали. Это было невероятно — пережить всё это вместе с вами. Я люблю вас! Благодарю Бога за то, что он сделал меня аргентинцем. Вперёд, Аргентина!", — я написал эти слова 21 июля, через два дня после финала. Сегодня, после того, что случилось с моим отцом, я ещё больше убеждён в этом решении, чем раньше", — написал Лео.

Матчи Месси за сборную Аргентины: что известно

Известно, что Лионель Месси начал выступать за национальную сборную Аргентины 17 августа 2005 года, выйдя на поле в товарищеском матче против Венгрии. С тех пор нападающий сыграл в 207 футбольных матчах, забив 125 голов и сделав 65 результативных передач. С сборной Аргентины Месси дважды выигрывал Кубок Америки (2021, 2024 годы) и один раз — Чемпионат мира 2022 года.

Напомним, что Лионель Месси после смерти своего отца, Хорхе Месси, решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер" Майами.

8 августа стало известно, что скончался отец Месси. Бизнесмену и менеджеру футболиста было 68 лет, он боролся с длительной болезнью. Дополнительные обстоятельства и подробности смерти неизвестны.