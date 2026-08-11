Месси принял решение приостановить карьеру: что стало причиной

Лионель Месси после смерти своего отца, Хорхе Месси, решил пока не возвращаться в США для выступлений за "Интер" Майами.

На данный момент нет информации о том, когда именно Лионель возобновит выступления за американский клуб. Об этом сообщило издание Doble Amarilla.

Месси останется в Росарио со своей семьей. Похороны Хорхе Месси прошли в формате камерной церемонии, на которой присутствовали только родственники и близкие друзья.

Отмечается, что Лионель переживает своё горе в кругу семьи, поэтому решил поставить семью на первое место. Помимо матери, братьев и сестёр, с нападающим находятся также его жена и дети.

После того как несколько нынешних и бывших товарищей по сборной Аргентины выразили свои соболезнования в связи с этой новостью и подтвердили желание быть рядом с Месси, ни один из них не присутствовал на похоронах отца Месси. В то же время отмечается, что это было сделано из уважения к решению семьи сохранить эту церемонию в максимально закрытом формате.

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В то же время футболисты Леандро Паредес, Николас Отаменди и Анхель Ди Мария в ближайшие дни приедут к капитану и легенде своей сборной, чтобы поддержать его.

8 августа стало известно, что скончался отец Месси. Бизнесмену и менеджеру футболиста было 68 лет, он боролся с длительной болезнью. Дополнительные обстоятельства и подробности смерти неизвестны.

Напомним, на прошлой неделе Лионеля Месси заметили прямо на улице в США. При этом сам футболист передвигается без охраны и водителя.

Напомним, что, по данным СМИ, Лионель Месси перед финалом чемпионата мира-2026 заявил партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины. В то же время сам футболист публично не подтвердил завершение международной карьеры.