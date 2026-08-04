"Скромность поражает": Лео Месси заметили на улице с детьми без охраны в США (видео)

Легендарного аргентинского футболиста Лионеля Месси заметили прямо на улице в США. При этом сам Месси передвигается без охраны и водителя.

Лионель был со своими двумя детьми. Видео опубликовал пользователь robertocapoo в приложении TikTok.

Лео Месси заметили в городе Форт-Лодердейл на юго-востоке штата Флорида на побережье Атлантического океана. Город расположен в 40 км от Майами, где проводит домашние матчи нынешний клуб Лионеля — "Интер".

Автор видео обращается к Месси, и тот отвечает дружелюбным жестом.

Позже автор также опубликовал селфи, сделанное им с Лионелем.

Селфи с Месси Фото: Скриншот

В комментариях под видео пользователи призывают Месси быть осторожнее и удивляются, что он ходит без охраны.

"Скромность поражает", — отмечает один из пользователей.

Другие же считают, что следует оставить Месси в покое и позволить ему наслаждаться личной жизнью.

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А один из пользователей предположил, что это может быть двойник Месси, ведь настоящий Лионель вряд ли стал бы просто так гулять по улицам города.

Семья Месси — что известно

Лионель состоит в отношениях с 2008 года. Его женой является Антонела Роккуццо, с которой он знаком с пяти лет, ведь она — двоюродная сестра его лучшего друга детства Лукаса Скальи.

У пары трое сыновей — Тьяго (2012 года рождения), Матео (2015 г.р.) и Сиро (2018 г.р.).

Ранее "Фокус" сообщал , что известный журналист Пирс Морган раскритиковал лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за его поведение в финале чемпионата мира. В частности, журналист назвал футболиста "так называемым спортсменом".

Напомним, что, по данным СМИ, Лионель Месси перед финалом чемпионата мира-2026 заявил партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины. В то же время сам футболист публично не подтвердил завершение международной карьеры.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Месси впервые высказался после поражения своей команды в финале чемпионата мира. Футболист признался, что очень тяжело пережил исход матча.

После финального свистка матча Кубка мира социальные сети наполнились мемами о Лионеле Месси и Ламине Ямале, которые быстро стали вирусными.