"Коварный и подлый главарь отвратительной шайки": известный журналист раскритиковал Месси

Известный журналист Пирс Морган раскритиковал лидера сборной Аргентины Лионеля Месси за его поведение в финале чемпионата мира. В частности, журналист назвал футболиста "так называемым спортсменом".

Пирс Морган — известный поклонник Криштиану Роналду, главного соперника Лионеля Месси на протяжении всей его карьеры. Свое возмущение журналист выразил в X.

One of the most pathetic things I’ve ever seen from a supposed sportsman. Messi’s fake halo shattered in this World Cup; he was the sneaky cheating leader of a vile bunch of violent thugs. https://t.co/R2Sbcu0byG — Piers Morgan (@piersmorgan) July 21, 2026

Он добавил видео, на котором Месси просит показать красную карточку защитнику испанской команды Марку Кукурелье. Речь идет о новом правиле, согласно которому футболист может получить красную карточку за то, что прикрывает рот рукой во время споров.

Кукурелья на мгновение прикоснулся к губам во время спора с Месси, и через несколько секунд Лионель поднял руку и демонстративно начал требовать справедливости для испанского футболиста.

"Одна из самых жалких вещей, которые я когда-либо видел со стороны так называемого спортсмена. На этом чемпионате мира фальшивый нимб Месси разбился вдребезги: он оказался коварным и подлым главарем мерзкой шайки жестоких головорезов", — прокомментировал Морган поступок Месси.

Відео дня

Напомним, что, по данным СМИ, Лионель Месси перед финалом чемпионата мира-2026 заявил партнерам, что этот матч станет для него последним в составе сборной Аргентины. В то же время сам футболист публично не подтвердил завершение международной карьеры.

Кроме того, "Фокус" сообщал, что Месси впервые высказался после поражения своей команды в финале чемпионата мира. Футболист признался, что очень тяжело пережил исход матча.

Напомним, в финале чемпионата мира-2026 сборная Испании в дополнительное время с минимальным счетом 1:0 обыграла Аргентину. Матч состоялся на стадионе "МетЛайф Стедиум" в Нью-Джерси (США), а победный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

После финального свистка социальные сети наполнились мемами о Лионеле Месси и Ламине Ямале, которые быстро стали вирусными.