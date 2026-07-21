"Підступний та підлий ватажок мерзенної зграї": відомий журналіст розкритикував Мессі

Відомий журналіст Пірс Морган розкритикував лідера збірної Аргентини Ліонеля Мессі за поведінку того у фіналі Чемпіонату світу. Зокрема, журналіст назвав футболіста "так званим спортсменом".

Пірс Морган є відомим фанатом Кріштіану Роналду — головного опонента Ліонеля Мессі у його кар'єрі. Своє обурення журналіст висловив у X.

One of the most pathetic things I’ve ever seen from a supposed sportsman. Messi’s fake halo shattered in this World Cup; he was the sneaky cheating leader of a vile bunch of violent thugs. https://t.co/R2Sbcu0byG — Piers Morgan (@piersmorgan) July 21, 2026

Він додав відео, на якому Мессі просить червону картку для захисника іспанців Марка Кукурельї. Йдеться про нове правило, відповідно до якого футболіст може отримати червону картку за те, що прикриває рот рукою під час суперечок.

Кукурелья на мить доторкнувся до губ під час суперечки з Мессі, і за декілька секунд Ліонель підняв руку та демонстративно почав вимагати для іспанського футболіста.

"Одна з найжалюгідніших речей, які я коли-небудь бачив від так званого спортсмена. На цьому чемпіонаті світу фальшивий німб Мессі розбився вщент: він виявився підступним і підлим ватажком мерзенної зграї жорстоких головорізів", — прокоментував Морган вчинок Мессі.

Відео дня

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Ліонель Мессі перед фіналом чемпіонату світу-2026 сказав партнерам, що цей матч стане для нього останнім у складі збірної Аргентини. Водночас сам футболіст публічно не підтвердив завершення міжнародної кар'єри.

Також Фокус розповідав, що Мессі вперше заговорив після поразки своєї команди у фіналі Чемпіонату світу. Футболіст зізнався, що дуже болісно сприйняв результат матчу.

Нагадаємо, у фіналі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії в додатковий час мінімально перемогла Аргентину з рахунком 1:0. Матч відбувся на стадіоні "МетЛайф Стедіум" у Нью-Джерсі (США), а переможний гол на 106-й хвилині забив Ферран Торрес.

Після фінального свистка соцмережі заполонили меми про Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля, які швидко стали вірусними.