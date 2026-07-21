"Цю рану буде нелегко загоїти": Мессі вперше заговорив після гучної поразки Аргентини на ЧС-2026

Зірка збірної Аргентини Ліонель Мессі вперше заговорив після поразки своєї команди у фіналі Чемпіонату світу. Футболіст зізнався, що дуже болісно сприйняв результат матчу.

39-річний нападник нагадав, що, попри поразку, збірна провела низку сильних матчів і зрештою опинилася таки серед найкращих у світі. Про це Ліонель Мессі написав у своїй сторінці в Instagram.

"Біль дуже сильний, і цю рану буде нелегко загоїти. Але я також запам’ятаю все хороше… Ті матчі, в яких ми переломили хід гри, віддавши всі сили, і які назавжди залишаться в пам’яті; підтримку цілої країни, яка разом із працею та зусиллями цієї команди допомогла нам знову опинитися серед найкращих у світі", — зазначив футболіст.

Він також зауважив, що зараз важко оцінити те, що вдалося зробити аргентинській збірній, та нагадав, що цій команді вдалося потрапити до двох фіналів Чемпіонату світу поспіль.

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Допис Мессі про поразку Аргентини Фото: Скриншот

Мессі також висловив вдячність тим, хто написав слова підтримки та привітання у бік його збірної. А команду Іспанії, яка здобула перемогу у фіналі, привітав із цим досягненням.

"Щиро дякую за кожне привітання та кожне повідомлення. Ми знову змогли об’єднатися як країна і бути всі разом, розділяючи величезну гордість за те, що ми — аргентинці. Також хочу привітати Іспанію з перемогою у чемпіонаті", — написав футболіст.

Нагадаємо, днями відбувся вирішальний матч Чемпіонату світу-2026, який пройшов на стадіоні "Мет Лайф Стедіум" у Нью-Джерсі (США). У поєдинку зійшлися збірні Аргентини та Іспанії, і у підсумку іспанська команда виборола перемогу з рахунком 1:0, забивши у ворота противника у додатковий час.

Після поразки Аргентини у мережі не можуть оговтатися: меми про Ліонеля Мессі та Ламіна Ямаля стали вірусними.