"Эту рану будет нелегко залечить": Месси впервые высказался после громкого поражения Аргентины на ЧМ-2026

Звезда сборной Аргентины Лионель Месси впервые высказался после поражения своей команды в финале чемпионата мира. Футболист признался, что очень тяжело пережил исход матча.

39-летний нападающий напомнил, что, несмотря на поражение, сборная провела ряд сильных матчей и в итоге всё-таки оказалась в числе лучших в мире. Об этом Лионель Месси написал на своей странице в Instagram.

"Боль очень сильная, и эту рану будет нелегко залечить. Но я также запомню всё хорошее… Те матчи, в которых мы переломили ход игры, отдав все силы, и которые навсегда останутся в памяти; поддержку всей страны, которая вместе с трудом и усилиями этой команды помогла нам снова оказаться среди лучших в мире", — отметил футболист.

Он также отметил, что сейчас сложно оценить достижения аргентинской сборной, и напомнил, что этой команде удалось выйти в два финала чемпионата мира подряд.

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Пост Месси о поражении Аргентины Фото: Скриншот

Месси также выразил благодарность тем, кто написал слова поддержки и поздравления в адрес его сборной. А сборную Испании, одержавшую победу в финале, он поздравил с этим достижением.

"Большое спасибо за каждое поздравление и каждое сообщение. Мы снова смогли объединиться как страна и быть все вместе, разделяя огромную гордость за то, что мы — аргентинцы. Также хочу поздравить Испанию с победой в чемпионате", — написал футболист.

Напомним, на днях состоялся решающий матч Чемпионата мира-2026, который прошел на стадионе "Мет Лайф Стэдиум" в Нью-Джерси (США). В матче встретились сборные Аргентины и Испании, и в итоге испанская команда одержала победу со счётом 1:0, забив гол в ворота соперника в дополнительное время.

После поражения Аргентины в сети не могут прийти в себя: мемы о Лионеле Месси и Ламине Ямале стали вирусными.